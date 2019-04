Brooklyn překvapil lídra z Milwaukee a přiblížil se play off | iSport.cz

Domácí Bucks hráli bez hlavní hvězdy Janise Adetokunba a k dosažení 60. výhry v ročníku jim nepomohlo ani 33 bodů a 11 asistencí Erica Bledsoa. Hosté měli osm střelců s dvouciferným výkonem, rozehrávač D'Angelo Russell zaznamenal 25 bodů a 10 asistencí, náhradník Caris LeVert 24 bodů.

Vítězný koš trefil šampion trojkařského klání z letošního Utkání hvězd Joe Harris, který tříbodovou střelou po útočním doskoku Jareda Dudleyho zlomil nerozhodný stav 128:128. Výsledek zpečetil Russell.

"I bez Janise Adetokunba to proti nim bylo těžké, ale je fakt, že jeho absence nám pomohla. V rozhodujících chvílích nás také podržela obrana," řekl Dudley, který vedle klíčového doskoku nastřílel z pozice náhradníka ve druhém poločase 14 ze svých 16 bodů.

"Chtěli jsme to 60. vítězství v sezoně mít na kontě už teď, ale zároveň taky předvést dobrý výkon. No a nakonec se povedlo jen to druhé. Soupeř zahrál opravdu dobře, takže nám nezbývá než to hodit za hlavu a jít dál," řekl Bledsoe.

Ve druhém sobotním utkání Philadelphia zvítězila 116:96 v Chicagu a po třech předchozích porážkách se konečně dočkala padesátého výhry v sezoně. Pojistila si tím třetí místo ve Východní konferenci.

Výsledky:

Chicago - Philadelphia 96:116, Milwaukee - Brooklyn 128:133.