Drama až do konce! Basketbalisté Philadelphie i Portlandu vybojovali sedmý zápas | iSport.cz

Philadelphii hrozil konec sezony, ale možný poslední domácí zápas zvládla velmi dobře. Od první čtvrtiny si Sixers udržovali vedení, které na konci třetí části narostlo až na dvacet bodů. Toronto tažené autorem 29 bodů Kawhi Leonardem tak nemělo šanci rozhodnout už dnes.

Domácí oporou byl Jimmy Butler s 25 body a osmi doskoky. Ben Simmons přidal 21 bodů, Joel Embiid 17 bodů a 12 doskoků. “Hrál jsem na vítězství. Zajímalo mě jen to, abych dal týmu dobrou šanci na výhru,” prohlásil Butler. “Všichni byli maximálně koncentrovaní. Věděli jsem, co je v sázce,” dodal Simmons, který dal více bodů než ve čtvrtém a pátém utkání série dohromady.

To Denver začal tak, jako kdyby chtěl sérii s Portlandem ukončit už dnes a už v první čtvrtině získal desetibodové vedení. Jenže pak začali úřadovat domácí Rodney Hood a C. J. McCollum, kteří dali ve druhé části dohromady 16 bodů a vrátili Blazers do hry. Ve třetí části vzal osud zápasu do svých rukou domácí Damian Lillard, který dal 17 ze svých 32 bodů a zajistil, že Portland šel do poslední části s náskokem sedmi bodů a ten už nepustil.

Kromě Lillarda se na hranici 30 bodů dostal i McCollum, Hood přidal 25 bodů. Celá základní pětka Denveru sice měla dvouciferný počet bodů, ale ani to Nuggets na ukončení série nestačilo. Nikola Jokič zaznamenal 29 bodů, 12 doskoků a osm asistencí. Lavička Portlandu přehrála tu hostující na body 42:13.

Výsledky:

Východní konference :

Philadelphia - Toronto 112:101, stav série: 3:3.

Západní konference:

Portland - Denver 119:108, stav série: 3:3.