Final Four, jsem ready. A víc než MVP chci titul, hlásí Veselý | iSport.cz

Oplýval pozitivní náladou. Spoluhráče hecoval, míče posílal na koš v rychlém sledu jeden za druhým a s novináři žertoval. „Budete v pátek hrát?“ přilétla na něj pak po čtvrtečním tréninku ve Vitorii, těsně před startem Final Four první, ta nejdůležitější otázka. Jan Veselý se ovšem mírně usmál: „To je na rozhodnutí trenéra, ale já věřím, že ano,“ slíbil.

Jaký je tedy konkrétně nyní váš zdravotní stav?

„Aktuální stav je doufám v pohodě. Absolvoval jsem s tím už pár tréninků, takže doufám, že v pátek budu na semifinále ready.“

A co vás trápilo? Kouč Obradovič to nikde příliš nespecifikoval.

„Byla to zadní strana stehna. Prakticky jsem se vrátil po zranění kolena na play off a hned po třech týdnech klidu, kdy jsem s týmem udělal jen dva tréninky, jsem pak do toho šel hned natvrdo. Bylo to tak nějak očekávané. Teď už jsem ale v pohodě a snad to tak bude dál.“

Nedávno operovaný meniskus drží?

„Ano, ten drží v pohodě.“

Co tedy bude v semifinále platit na vašeho istanbulského rivala Anadolu Efes?

„Bojovnost. Hráli jsme s nimi už hodně zápasů, jak v Eurolize, tak v turecké lize, takže je známe. Ale bojovnost bude nejdůležitější.“

Věříte, že i tady budete mít díky svým fanouškům nejsilnější podporu ze všech?

„I přesto, kde jsme a jak daleko jsme, tak věřím, že ano. Nedokážu to však odhadnout. Slyšel jsem, že sem jede hodně lidí z Istanbulu, ale kolik jich bude, nedokážu říct.“

Když porovnáte ten tým letos a vloni, je zase o něco silnější?

„Těžko říct, hodně hráčů odešlo, ale ta kostra zůstala stejná. Nedá se říct, jestli jsme silnější nebo slabší… i minulý rok odešel Bogdan Bogdanovič s Ekpe Udohem, nikdo nečekal, že se dostaneme na Final Four, ale my se pak dostali až do finále. Každý rok bojujeme o to, abychom se dostali do Final Four, teď jsme zase tady a čekají nás poslední dva zápasy. Uvidí se.“

Jak velká šance tudíž je po loňském druhém místě uspět až na vrchol?

„Na to, v jaké jsme teď situaci, co se týče zranění a bez rytmu po play off… já jsem hrál jeden zápas, Kalinič ani jeden, uvidíme. Bude rozhodovat bojovnost, a jak do toho zápasu vstoupíme.“

A co ocenění MVP Euroligy, které letos nad vámi visí ve vzduchu a bude známé v sobotu?

„Na to nemyslím. Snažím se soustředit jen na pátek a uvidíme. Kvůli zranění jsem neodehrál docela dost zápasů na konci základní části, ale je mi to celkem jedno. Snažím se, abychom vyhráli titul.“

JAN VESELÝ V LETOŠNÍ EUROLIZE

Minuty: 25,3

Body: 12,4

Doskoky: 5,0

Asistence: 2,4

Trestné hody: 79,5%

Index užitečnosti: 18,1

PROGRAM FINAL FOUR EUROLIGY

Dnes

18.00 Fenerbahce Istanbul – Anadolu Efes

21.00 Real Madrid – CSKA Moskva

19. května

17.30 o 3. místo

20.30 Finále

Všechny zápasy vysílá přímým přenosem O2 TV Sport