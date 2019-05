Veselý bude na Final Four hrát, slíbil kouč. Otázka jen je, jak dlouho | iSport.cz

Když se konalo Final Four Euroligy před třemi lety v Berlíně, byl Jan Veselý součástí obrovité předzápasové tiskové konference. Nyní ovšem v centru baskické metropole, Vitorie chyběl. Po boku trenéra Fenerbahce seděl jiný lídr, Kostas Sloukas.

A i on se na svého trenéra podíval, když z pléna zazněla otázka, ohledně současného zdravotního rozpoložení Fenerbahce Istanbul. „Situace je jasná, a to, že dva hráči, Joffrey Lauvergne a Gigi Datome na sto procent nenastoupí,“ začal Obradovič, načež doplnil: „A aktuální stav kolem Jana Veselého a Nikoly Kaliniče je takový, že začali teprve trénovat a nevíme, jak budou reagovat v zápase. Nicméně ukázali, že jsou motivovaní a chtějí týmu pomoci.“

Nejhorší mraky z minulých dní se tak rozehnaly. Ještě před pár dny totiž Obradovič na oficiálních stránkách Euroligy tvrdil, že kdyby mělo Final Four začít hned v tu chvíli, česká hvězda by do něj kvůli zranění nemohla nastoupit. Nyní se však zdá, že to nejhorší má Veselý za sebou.

I ve čtvrtek už byl součástí otevřeného předzápasového tréninku a nešetřil se.

„Je fakt, že poslední měsíc máme hodně zraněných hráčů a je to věc, na kterou musíme reagovat. Každý se musí připravit nejlépe, jak to jde, a musím říct, že celý tým zatím reaguje dobře. Bez Jana Veselého jsme hráli i dřív a museli jsme najít hráče, který by hrál na jeho pozici, nicméně i tam teď máme další dva zraněné,“ podotkl později před českými novináři Obradovič.

Aby se Fenerbahce dostalo znovu do finále a mohlo napravit loňský výpadek ve finále s Realem Madrid (vyhrálo zatím jen v roce 2017), musí zítra zdolat istanbulského rivala Anadolu Efes. S ním zatím mají v Eurolize vyrovnanou bilanci jedné výhry a jedné porážky.

„Čeká nás zápas proti těžkému týmu a i přes tyto komplikace přemýšlíme, jak ho vyhrát. Hráč jako Jan je pro nás bezpochyby velmi důležitý. Plní dobře svou roli a je schopný týmu pomoci. Doufám, že už do zbytku sezony bude zdráv a další zranění se mu vyhnou. Proti Efesu tak bude hrát, otázkou jen je, kolik minut,“ slíbil proto Obradovič.

Utkání začíná v pátek od 18.00 a vysílá ho O2 TV Sport.