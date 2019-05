Jan Veselý: vrchol sezony v mlze! Česká stíhačka není před Final Four fit | iSport.cz

Říká se mu Czech jet, a když v únoru stvrdil s Fenerbahce Istanbul nový kontrakt na další tři roky, pózoval v kompletní uniformě kapitána letadla. Teď však těsně před závěrečným manévrem nad evropským trůnem bude muset asi přepustit knipl ostatním parťákům.

Vrchol sezony se totiž může pro Jana Veselého změnit jen v povzbuzování na lavičce.

„On, Nikola Kalinič nebo Luigi Datome nehráli teď ani tureckou ligu. A kdyby se Final Four hrálo v minulých dnech, neměli by ani šanci. Když k tomu vezmete ještě zranění Joffreyho Lauvergneho, máme čtyři hráče mimo,“ přiznal pro oficiální web Euroligy trenér Željko Obradovič.

Je to šok. Pravda, Veselý celý únor vynechal kvůli operaci menisku, avšak ve čtvrtfinále byl proti Žalgirisu Kaunas už zpět. V poslední bitvě odehrál i přes 25 minut a nasbíral 12 bodů a 6 asistencí, čímž jen podtrhl další úspěšnou sezonu, v níž se stal opět členem nejlepší pětky Euroligy. „Do toho nastřádal v Eurolize i přes 2000 bodů, více než 1000 doskoků a stal se i MVP Euroligy za prosinec,“ popisovali, proč ho nominovali.

Byl (a stále je) i jedním z favoritů na ocenění MVP celého ročníku, čehož by dosáhl jako první Čech v historii. Jenže zprávy z kabiny Fenerbahce symbolizují spíše komplikace. A co ho konkrétně trápí, zatím řečeno nebylo. „Každý se nás ptá, zda budeme držet informace v tajnosti, ale to není náš styl. Co se týče Datomeho a Lauvergneho, chtěli bychom, aby hráli. Ale nebudou. A Kalinič s Veselým se zapojí do tréninku a trenér pak zhodnotí jejich připravenost. V tuto chvíli se však zdá, že ani oni do Final Four nezasáhnou,“ přiznal na Eurohoops.net týmový manažer Cenk Renda.

Rozhodnou tedy následující dny. Už dnes večer čeká Fenerbahce v dějišti Final Four – španělské Vitorii otevřený trénink, po němž by se mělo vědět víc. Je to již šestá účast českého basketbalisty v klíčové fázi Euroligy a svým případným druhým triumfem by se stal i nejúspěšnějším Čechem v historii soutěže (Zídek s Bartoněm vyhráli jednou). Jak tedy bude jeho zdravotní stav vypadat?

„To zatím nemůžeme vědět, ani kdy se vrátí zpět. Počkáme v den semifinále a uvidíme. Jsme Fenerbahce, pojedeme a budeme bojovat, i když nám chybí řada hráčů stejně jako kapitán Melih. Chceme se dostat do finále a získat titul,“ přiznal Renda a Obradovič dodal: „Každý trenér chce mít tým v plné síle. Je to jiné, když máte na tréninku 14 nebo 15 hráčů, jež mohou tvrdě makat, zatímco teď je otázka, kdo bude na Final Four připraven. Jsou to těžkosti, ale vím, že řada hráčů to zvládne a udělá vše, co bude v jejich silách. Není to dobrá situace, ale ať se stane cokoliv, budeme bojovat.“

Semifinálová bitva s městským rivalem Anadolu Efes je čeká již zítra. A pokud by Veselý zvládl překonat i tyhle komplikace, při sobotním vyhlášení o MVP Euroligy, aby se hodil znovu do gala.

PROGRAM FINAL FOUR EUROLIGY

Pátek 17. května

18.00 Fenerbahce Istanbul-Anadolu Efes

21.00 Real Madrid-CSKA Moskva

Neděle 19. května

17.30 o 3. místo

20.30 Finále

Všechny zápasy vysílá přímým přenosem O2 Sport

VESELÉHO ÚČASTI VE FINAL FOUR

2017/18 2. místo (Fenerbahce Istanbul)

2016/17 1. místo (Fenerbahce Istanbul)

2015/16 2. místo (Fenerbahce Istanbul)

2014/15 4. místo (Fenerbahce Istanbul)

2009/10 4. místo (Partizan Bělehrad)

JAN VESELÝ V LETOŠNÍ EUROLIZE

Minuty: 25,3

Body: 12,4

Doskoky: 5,0

Asistence: 2,4

Trestné hody: 79,5 %

Index užitečnosti: 18,1

NEJVÍCE VÍTĚZSTVÍ V EUROLIZE

10 Real Madrid

7 CSKA Moskva

6 Maccabi Tel Aviv, Panathinaikos Atény

5 Varése

3 Olympiakos, Olimpia Milán, ASK Riga, Split

2 Barcelona, Virtus Boloňa, Cantú, Cibona Záhřeb

1 Dinamo Tbilisi, Joventut Badalona, Žalgiris Kaunas, Bosna, Virtus Řím, Partizan Bělehrad, Limoges, Fenerbahce Istanbul