Welsch o nové roli, rodině či rozlučce: Český basket má dobrý základ | iSport.cz

Najít v jeho diáři čas na půlhodinový rozhovor není nic snadného. Po letech v Eurolize, NBA či české soutěži je Jiří Welsch zaneprázdněným člověkem i po skončení kariéry. „Ale baví mě to,“ přiznává, když odběhne v kavárně od jednoho jednání a rozpovídá se o svém novém životě. A když odpoví na všechny otázky, rozloučí se a zase se vrátí k lidem u stolku, které předtím opustil.

Jak tedy vypadá život Jiřího Welsche rok od rozhodnutí skončit basketbalovou kariéru?

„Změnil se hodně. Moje partnerka mi i nedávno řekla, že od té doby, co jsem skončil s hraním a začal pracovat, tak jsem nějaký hrozně vážný a seriózní. (směje se) Tak nevím. Ten život se ale změnil dost. Už chápu všechny lidi, kteří mi říkali, že život sportovce je snad ten nejjednodušší a nejpohodlnější, co může být. Pod to se podepisuju, protože to je fakt pohoda.“

A teď?

„Je to intenzivní. Od té doby, co jsem 1. ledna nastoupil na basketbalovou federaci, do toho studuji, nebo spolukomentuji Studio basketbal a pak ještě život doma s dětmi... Je toho dost a je to intenzivní.“

Spousta sportovců říká, že až skončí, stihne tohle a tohle. Co jste stihl za tu dobu vy?„Tak těch šest měsíců od června do prosince jsem měl fakt volnějších. Původně jsem si říkal, že by to byl rok, ale to nešlo. Byl jsem na horách, po devatenácti letech stál na lyžích a splnil jsem si i sen: podíval jsem na Ryder Cup v Paříži. A pak jsem byl i před Vánoci ve Španělsku, doma v Málaze.“

Dá se pak i specifikovat, jakou pozici v České basketbalové federaci máte?

„Má role je šéf mládeže. Oficiálně se to jmenuje předseda komise vrcholového basketbalu chlapců a dohlížím na fungování klubů v rámci programu Talent. Je to systém tréninkových center, středisek, dohlížení na fungování mládežnických národních týmů, dále i organizování speciálních projektů.“

V praxi to vypadá, že hledáte nového Jiřího Welsche a Tomáše Satoranského?

„Já je nehledám, ale měl bych podporovat a vytvářet co nejlepší prostředí, aby ten nový Jiří Welsch nebo Satoranský vyrostl.“

V jakém stavu tedy český basketbal z pohledu bývalého hráče je?

„Je pravda, že jsem se toho musel hodně naučit, protože je to pro mě nové prostředí, ale myslím, že je na tom dobře. Měl jsem i analýzu a za poslední čtyři roky vyrostlo několik nových reprezentantů.