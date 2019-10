Satoranský a stádo býků. Kdo jsou jeho spoluhráči v Chicagu Bulls? | iSport.cz

Koho bude mít Tomáš Satoranský v týmu? • FOTO: Koláž iSport.cz Loni vyhráli pouhých 22 zápasu, letos se čeká v hale United Center, domově Chicaga Bulls, více radosti a snad i play off. Nový tým Tomáše Satoranského má druhé nejvyšší návštěvy na domácích zápasech z celé NBA a jednu z nejmladších soupisek. S kým po boku se bude český rozehrávač, jenž oficiálně zahájí sezonu jako týmová jednička, rvát o vzestup jedné z nejznámějších basketbalových značek? Zde jsou klíčové tváře býčího stáda.

FINSKÝ TROJKAŘ: Lauri Markkanen, 22 let, křídlo Prototyp moderního dlouhána. Měří přesně sedm stop, tedy 213 centimetrů, což jsou čísla pro regulérního podkošového hráče. Markkanen však hraje dál od koše, jelikož je také skvělým střelcem trojek a pohyblivým atletem, který ve 22 letech stále teprve rozvíjí svůj potenciál. Blonďatý Fin, třetí občan své země v NBA, pochází z basketbalové rodiny. Jeho oba rodiče hráli profesionálně, máma dokonce za reprezentaci. Až na sedmé místo draftu se dostal díky tomu, že se výborně předvedl během jednoho roku studia na univerzitě v Arizoně. V NBA vytvořil rekord jako hráč, který dokázal nejrychleji nastřílet prvních sto trojek kariéry (41 utkání). Nyní ho čeká třetí rok v lize, jenž má být průlomový. Zach LaVine zřejmě opět povede střeleckou tabulku Bulls, jejich nejlepším hráčem by ale měl být finský mladík, který přes léto nabral svalovou hmotu a ke střelbě trojek by měl přidat i jistější zakončení kolem koše. Ve 22 letech je již Markkanen ženatý a má syna. Angažuje se v kampani proti změnám klimatu, a aby omezil vlastní uhlíkovou stopu, přestal jíst červené maso. BASKETBALOVÝ INSIDER: Satoranský má před sebou nejlepší sezonu v NBA

VŮDCE: Thaddeus Young, 31 let, křídlo Hovoří obšírně, je přemýšlivým typem. Jasně nejstarší a nejzkušenější hráč mladého kádru Bulls má za sebou už 12 let v nejlepší lize světa. Chicago je jeho pátým týmem v NBA a čeká se od něj, že bude vokálním lídrem v kabině i na palubovce. Levoruký Young, jenž má svou charitativní organizaci na pomoc mladým rodinám ve složité situaci, je týmovým hráčem, který dokáže obstarat černou práci a zároveň se i bodově prosazovat. Táta dvou synů je známý také pevným zdravím, jen málokdy vynechává zápasy a za kariéru neměl vážnější zranění.

DEFENZIVNÍ KOTVA: Wendell Carter Jr., 20 let, pivot Produkt slavné univerzity Duke dostal naloženo od první chvíle, co vstoupil do NBA. Loni si v kempu vysloužil místo v základní pětce a vzhledem k zdravotně rozklížené sestavě se od něj chtělo víc, než na co v devatenácti letech měl. V této sezoně, snad ustálenější, bude jeho prací hlavně doskakování a bránění vlastní obroučky. Je pokládán za uměleckou duši, na univerzitě se věnoval psaní poezie i herectví. Rodiče preferující vzdělání dokonce chtěli, aby dal před Duke přednost Harvardu, syn se však rozhodl zvolit lepší basketbalovou štaci.

SKOKAN: Zach LaVine, 24 let, rozehrávač Kluk, co se pravidelně dostává do highlightů. Známý letec, jehož vertikální výskok je úžasných 117 centimetrů. To je stejné číslo, kterým se pyšnil i Michael Jordan, jeden z nejlepších skokanů v dějinách ligy. Právě díky Jordanovi začal s basketbalem, který ho uhranul, když viděl film Space Jam. LaVine má explozivnost v genech, táta hrával americký fotbal v NFL. Ač začínal s basketem na pozici středního rozehrávače, nyní je spíš jeho místo na dvojce, kde víc vyniká coby bodový lídr (osobní rekord v NBA 47 bodů). Uplatňuje při tom dravý nájezd do koše i spolehlivou střelbu za tři body. Svou hru se snažil LaVine modelovat po dětském idolu Kobe Bryantovi, k čemuž patří i lehká sobeckost v zakončení. Slabinou je horší obrana. Jeho kariéru silně ovlivnilo před dvěma lety přetržení zkříženého vazu v levém koleni, kvůli němuž stál jedenáct měsíců. Během pauzy byl vyměněný z Minnesoty do Chicaga, kde má být základem budoucnosti klubu. Ten mu loni v létě dal čtyřletou smlouvu na 80 milionů dolarů, LaVine ji následně potvrdil nejlepší sezonou kariéry.

X-FAKTOR: Otto Porter Jr., 26 let, křídlo Starý známý Tomáše Satoranského ze šatny Washingtonu. Momentálně má pověst především přepláceného borce (současný plat 27,3 milionu dolarů), jelikož se s balíkem 106,5 milionu na čtyři roky nedokázal srovnat na palubovce. Washington v létě 2017 věřil, že Porter je jeho třetí velkou hvězdou a dorovnal přemrštěnou nabídku Brooklynu, kterou basketbalista dostal. Od té doby se ale Porter nikam neposunul a z úsporných důvodů byl vyměněn do Chicaga. Produkt slavné univerzity v Georgetownu je univerzálem jako dělaným do této doby, jeho váhavost při střelbě a zaujetí pro hru však někdy budí rozpaky. Po přesunu do Chicaga ale zaznamenával koncem poslední sezony 17,5 bodu na utkání a mohl by opět svou kariéru nakopnout směrem vzhůru. Pokud tomu tak bude, vyroste i celý tým Bulls. Porter pocházející z rozvětveného basketbalového klanu je nadšencem do aut, která sbírá.