Satoranský a Baby Bulls, v čem je jeho síla? Zídek: Vůdcem by byl všude | iSport.cz

"Je to můj první zápas Chicaga," řekla Tomáši Satoranskému malá fanynka. "Můj taky", opáčil hvězdný český basketbalista. • Twitter.com

Nejhůř střežené tajemství Chicaga Bulls je venku. Tomáš Satoranský byl podle očekávání pasován na prvního rozehrávače, ve čtvrté sezoně v NBA už nebude záskokem, ale konečně získal svůj tým i trenéra, který mu věří. Experti hodnotí nástup českého středa jako jeden z pozitivních kroků klubu z větrného města. Mladý tým přezdívaný Baby Bulls by se měl z poslední nepovedené sezony s pouhými 22 výhrami odrazit výš, pokud vše klapne perfektně, snad i do play off. O kvalitách českého basketbalisty se rozpovídal i Jiří Zídek.