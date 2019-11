Sato SHOW. 15 body zničil Detroit, měl úžasnou smeč i přihrávku naslepo | iSport.cz

Šlo o páté vítězství Bulls z patnácti zápasů a v tabulce Východní konference se díky němu dostali právě před Pistons.

Satoranský v NBA dosud v sezoně dal jen jednou více než deset bodů, a to při osobním rekordu, který si vytvořil 27 body před dvěma týdny. Jen tehdy měl více střeleckých pokusů než ve středu, kdy na koš vystřelil jedenáctkrát a šestkrát mířil přesně.

Přitom dlouho hlavně přihrával. Zápas začal asistencemi na tři z úvodních čtyř košů Chicaga. Na kontě pak měl všech sedm asistencí, než se ve třetí čtvrtině střelecky chytil košem na 63:55. Hned navázal dvěma trojkami po sobě a zařídil svému týmu dvouciferné vedení. V poslední čtvrtině pak přidal razantní smeč po brejku, další koš a třetí trojku. Chicago s ním na hřišti přehrálo soupeře o 17 bodů.

VIDEO: Podívejte se na "no look" pas Tomáše Satoranského

Tricky move from Sato to set up the Lauri finish!@nbcschicago | #RunWithUs pic.twitter.com/zCUBZAJYDf