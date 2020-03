Z trůnů do nejistoty. Jak krize zasáhne hegemony USK Praha a Nymburk? | iSport.cz

Zavřete oči a na chvíli se zasněte. V ideálním světě by to touto dobou vypadalo asi takhle: basketbalistky USK Praha by díky řádění dvojice Alyssa Thomasová a Brionna Jonesová sestřelily italské Schio a měly by jistou další účast v euroligovém Final Four. Hráči Nymburka by již absolvovali své historicky první čtvrtfinále Ligy mistrů s AEK Atény a třeba by sahali po tomtéž.

Oba kluby měly skvěle složené týmy, formu a získaly si v Evropě respekt. Mohlo se to podařit. Mohlo se podařit možná ještě víc. Jenže aktuální stav ovlivněný koronavirovou pandemií má do ideálního světa daleko.

A tak realita zní: Euroliga žen je předčasně ukončená a v mužské Lize mistrů jsou podobná opatření též na stole. Pro české týmy ztracená šance a odplavený potenciál? Zdá se. Tím ale celý černý scénář nemusí zdaleka končit. „Současná situace nás bude ovlivňovat i dál," shodli se manažer USK Praha Marek Kučera a člen vedení Nymburka Ondřej Šimeček.

Jejich týmy jsou na české basketbalové scéně hegemony. Domácí vládci posledních let a evropská jistota. Jenže se nezastavily jen jejich ligy. Zastavila se společnost. Ekonomika. I stávající sponzoři budou v dalších měsících sčítat škody. A logicky šetřit.

Pocítí to na sponzoringu i tuzemští mistři? Nepochybně.

„V tuto chvíli máme některé smlouvy rozjednané a gró týmu je poskládané. Nicméně bychom potřebovali pomoc od hráček. Jednáme o tom, zda by bylo možné domluvit nějaké snížení platů," přiznal Kučera. „Nechceme však přistupovat k tomu, že bychom smlouvy rušili. Věříme, že se nám to podaří nějak přečkat a příští sezonu budeme normálně fungovat," dodal.

Utažení opasků... K podobnému kroku se už začalo sahat i v jiných sportech. A ani basketbal není výjimkou. „I my se touto otázkou musíme zabývat, protože nás to ovlivňuje stejně jako fotbal či hokej, kde kluby sahají k dohodám s hráči. Intenzivně na tom pracujeme, ale má to mnoho souvislostí. Nejprve o tom musíme příští týden debatovat s hráči a najít ve spolupráci s nimi vhodné řešení. Do té doby nepovažuji za korektní to blíže komentovat. Co se pak týče zahraničních hráčů, ti opustili Českou republiku a smlouvy řešíme s jejich agenty," řekl Šimeček.

Tam, kde USK Praha má dlouhé roky titulárního partnera v ZWZ Milevsko, s Nymburkem se před touto sezonou spojila společnost ERA. Jenže to není jen o nich. V pozadí se skrývá řada dalších firem, které teď mohou na základě ekonomického výpadku svou investici do sportu přehodnotit.

Na téhle situaci tratí všichni.

„Věřím, že ZWZ a naši další partneři tuto těžkou situaci ustojí a naše spolupráce bude pokračovat. Nicméně jsme nějaké rozhodnutí od sponzorů dostali a následně jsme tak požádali hráčky, zda by si nesnížily platy, protože situace je nejasná a obtížná. Poznamená je to, jako všechny, ale věřím, že to překonáme," řekl Kučera a Šimeček poukázal i na ztráty ze zrušených zápasů. A nejde jen o ty finanční za vstupné.

„Za A nám ubyla možnost prezentovat partnery a za B, což řeší celý sport, partneři v době jakékoli krize myslí především na to, aby přežila jejich vlastní firma, a odsunují investice do sportu až na poslední příčky svých priorit," upozornil Šimeček. „Z tohoto pohledu to na nás bude mít velký dopad. Jednou věcí je tato nedokončená sezona a důsledky, které z toho plynou. Ale já mám mnohem větší obavy, jaký vliv to bude mít na budoucí sezony. Bude záležet, jak rychle se z toho firmy dokážou vzpamatovat a být znovu natolik finančně zdravé, aby mohly investovat do sportu," doplnil.

Dají se tak v důsledku současných opatření čekat i do budoucna změny v hráčském týmu? Zřejmě ano. Nymburk před sezonou uzavřel dlouholeté smlouvy s reprezentanty Jaromírem Bohačíkem a Vojtěchem Hrubanem, ale trio amerických dravců Hankins, Dalton, Booker, kteří měli na letošním tažení Ligou mistrů velký podíl, má aktuálně jednoletý kontrakt s opcí. Téma zámořských hráček (Thomasová, Jonesová) pak bude dál i otázkou pro USK.

„Naším cílem určitě je tento tým udržet. Co se třeba týče paní trenérky Natálie Hejkové, s ní jsme na příští sezoně domluvení, že bude pokračovat. Veškerá hlavní situace se však bude lámat ve chvíli, kdy se vše zase vrátí do běhu, sponzoři si dají vše dohromady, spočtou si, co je a není možné, a teprve pak začne vyjednávání o dané situaci. Bude záležet, v jaké kondici firmy a vůbec ekonomika budou. Jednání přijdou teprve potom, co se vše uklidní," dodal Kučera.