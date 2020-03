Má Veselý koronavirus? Jeho tým je v karanténě, Čech měl mít pozitivní test | iSport.cz

Jan Veselý pomohl Fenerbahce k titulu, ale od příští sezony by se mohl vrátit do NBA • Profimedia.cz

Trofeje, zastavená liga, hráči v izolaci – v tuhle chvíli je vše vedlejší. Hrozba koronaviru totiž před pár dny zasáhla už i basketbalisty Fenerbahce Istanbul a dle tureckého novináře Orhana Uguroglua měl mít pozitivní test i Čech Jan Veselý. Samotný klub to zatím nepotvrdil. Nicméně fakt, že místní liga fungovala ještě týden poté, co se přerušila NBA a řada jiných soutěží, se stal terčem kritiky.

Ještě před deseti měsíci zažíval radost a slávu. Na galavečeru v baskické Vitorii zaznělo jeho jméno a Jan Veselý si přišel převzít ocenění MVP pro nejužitečnějšího hráče celé slavné Euroligy. Jako první Čech v historii. Jako hvězda Fenerbahce Istanbul. „Je to jako Oskar pro Kolju,“ komentoval to i bývalý reprezentační trenér Pavel Budínský.

Jenže od té doby jako by se proti basketbalovému podkošovému bijci vše spiklo.

Hned následující den totiž musel z boje o třetí místo ve Final Four odstoupit kvůli obnovenému zranění kolene, přišel kvůli tomu o účast na vysněném mistrovství světa (kde Češi skončili šestí). A když se v průběhu této sezony dostal pracně zpět do kondice a začal zase létat pod koši, zdá se, že mu cestu zkřížily další zdravotní komplikace. Dle spekulací zahraničních médií byl totiž v minulých dnech pozitivně testován na koronovirus.

„Test byl pozitivní u Jana Veselého, Kostase Sloukase a Ahmeda Düverioglua. Vedoucí týmu Cenk Renda byl též pozitivní,“ uvedl na svém twitterovém účtu turecký novinář Orhan Uguroglu. Zprávu následně přejala řecká či španělská média.

Samotný tým jména nepotvrdil, nicméně v tiskové zprávě skutečně oznámil, že během minulého víkendu pojal v kabině na infekci COVID-19 skutečně podezření. „Při rutinních kontrolách u našeho basketbalového A-mužstva se u některých hráčů a členů realizačního týmu objevily příznaky nového koronaviru. Naši lékaři okamžitě zasáhli a tým byl nasměrován do nemocnice na detailní testy,“ uvedli zástupci Fenerbahce na oficiálním webu.

Později zprávu doplnili i tím, že žádný z hráčů nemusel zůstat na hospitalizaci a všichni jsou nyní v domácí karanténě. Výsledky testů a konkrétní jména však turecký celek zatím nepublikoval. Jediným proto zatím oficiálně potvrzeným euroligovým hráčem testovaným na koronavirus zůstává Trey Thompkins z Realu Madrid.

Nicméně už jen fakt, že turecká basketbalová liga byla dál aktivní a to ještě týden poté, kdy stopku vyhlásila například NBA nebo většina evropských soutěží, byl již tou dobou terčem kritiky. „Vůbec tomu nerozumím, proč ještě hrajeme,“ kroutila hlavou například hvězda Efesu Shane Larkin a také Veselého spoluhráč z Fenerbahce Bobby Dixon se přidal: „Takže když všechny basketbalové ligy na světě se rozhodnou zastavit, ta turecká to odmítne. Zdraví je nejdůležitější věcí, kterou máme, tak udělejte správnou věc. Riskování za to nestojí.“

K zastavení soutěže tak došlo až minulý čtvrtek. Bylo už však pro Veselého a spol. pozdě? Ať tak či tak, podporu Fenerbahce v těžké situaci vyjádřili i soupeři v čele s koučem konkurenčního Efesu Erginem Atamanem. „Mají několik velmi silných hráčů a lidí v trenérském štábu. Doufám, že jejich testy nebudou pozitivní, ale i kdyby ano, snad se z toho co nejdříve zotaví. Jsem si jistý, že jim určitě budeme zase čelit ve finále turecké ligy a Euroligy,“ prohlásil s vírou Ataman.

Věří v to i ve Fenerbahce. Otázka však zní, kdy to bude možné.