Nakažené Brno! Basketbalisté musí do karantény, problém mají i Žabiny

Brněnští basketbalisté musejí do karantény • Facebook Basket Brno

Basketbalistky brněnských Žabin musí do karantény (ilustrační foto) • Facebook BK Žabiny Brno

Brněnští basketbalisté se kvůli koronaviru nevrátí na soutěžní palubovky dříve než v říjnu. Klub na svém webu oznámil, že nákaza covid-19 byla zjištěna dohromady u třinácti hráčů a členů realizačního týmu a vedení soutěže na žádost Brňanů odložilo další tři jejich zápasy. V karanténě jsou nově také basketbalistky brněnských Žabin, jimž začne soutěž v příštím týdnu. Kvůli nastalé situaci by měl být odložen minimálně jejich první soutěžní duel.

Brňané kvůli podezření na výskyt koronaviru v týmu odložili už středeční zápas 2. kola s Olomouckem. Po potvrzení nákazy padly infekci za oběť duely z dalších tří kol. Brňané je měli všechny odehrát na palubovkách soupeřů, a to v Děčíně, Hradci Králové a Nymburce. Nejbližší naplánované utkání teď mají v kalendáři 3. října v Opavě.

"Vzhledem k nařízením, která nyní musíme respektovat, požádal náš klub vedení soutěže o odložení ligových zápasů, než uplyne minimálních 10 dní povinné karantény. Pevně věříme, že po jejím odeznění se budeme moci vrátit do normálu a další odklady již nebudou nutné," uvedl Basket Brno na svém webu. Posílený tým nastoupil dosud jen do prvního kola, v němž zvítězil nad Kolínem 78:61.

Pozitivní test na koronavirus oznámil také ženský tým Žabin. Nakaženy byly dvě hráčky, družstvu byla nařízena karanténa.

"V současné chvíli jsme úplně přerušili přípravu, čekáme na odběry a podle výsledků a zdravotního stavu hráček a členů realizačního týmu rozhodneme o dalším postupu," uvedl generální manažer Žabin Radek Šír na klubovém webu.

Do ligy měl čtvrtý celek minulé sezony, která byla předčasně ukončena kvůli pandemii, vstoupit příští sobotu zápasem v Hradci Králové. "Požádali jsme vedení soutěže, aby byl odložen. Věřím, že se tak stane," řekl Šír ČTK. V dalším kole by Žabiny měly doma hostit už ve středu 30. září pražskou Slavii. "Požádáme také o odklad tohoto duelu. Pokud vše dobře půjde, začneme po karanténě trénovat pět dní před tímto datem a to je málo," dodal klubový manažer.