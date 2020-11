Horečky, pálení na plicích… Hruban už ale po koronaviru vyhlíží Dijon

Kvůli prodělanému koronaviru museli do karantény. Vzhledem k vládním nařízením pak nemohli ani trénovat. A v úterý basketbalisté Nymburka vyrukují do nového ročníku Ligy mistrů rovnou na hřišti silného Dijonu (18.00). „Bude to na falešku,“ glosoval netradiční vstup do elitní soutěže Vojtěch Hruban. I on už překonal teploty, k nimž se přidalo pálení na plicích. Soupeři ale zase bude chybět nemocný trenér.

Jak tedy zápas s Dijonem vidíte?

„Bude to zajímavé a velká neznámá. Nikdo nemůže čekat, že tam pojedeme hrát krásný basketbal, naše jediná šance je do toho dát hodně energie, které máme dostatek, protože jsme ji neměli kde vybít. Situace je hrozně těžká, protože nemůžeme ani trénovat, ale musíme se s tím nějak popasovat. Chtěli jsme mít tuhle sezonu úspěšnou, ale tohle je velká čára přes rozpočet, když nás nejtěžší zápasy ve skupině čekají v době, kdy nemáme pořádně možnost trénovat.“

Čili to bude na falešnou formu?

„Je to na falešku, jinak to ani nejde. Můžeme běhat a udržovat se v kondici, ale basketbalový pohyb v hale nám to nenahradí. Naše rotace bude muset být širší, protože těžko někdo bude bez pořádných tréninků schopen opdehrát kvalitně 35 minut.“

Téměř celý tým prodělal onemocnění koronavirem. Jak to probíhalo u vás?

„U mě to byla obyčejná chřipka, tři dny jsem měl teplotu, po pěti dnech jsem začal hodně pozvolna něco dělat, protože jsem cítil, že mě pálí plíce a že to nebyla úplně standardní nemoc. Ale už jsem dlouho zdravý a fyzička by neměla být problém. To spíš bude problém, že nám bude asi trochu překážet balon. Jsme asi jediná země na světě, kde se nesmí trénovat. To je velká nevýhoda. Jak teď, tak na další týden, kdy máme v Turecku dohrávat odložený zápas s Bursou. Takže dva nejtěžší zápasy ve skupině odehrajeme v době, kdy máme zavřenou halu i na tréninky.“

Jak vidíte Dijon jako soupeře?

„Dijon má už dlouho stejnou kostru týmu. Vědí, co chtějí hrát a hrají to dobře. Je to předvídatelný tým, který má ale velkou kvalitu. Byli třetí na Final 8 v Aténách, což samo vypovídá o jejich síle. Mají silné individuality, které jsou schopné samy rozhodnout. Ať už je to Holston nebo Julien. Podle mě je to nejsilnější tým naší skupiny. A to, že jedeme na jeho hřiště a ještě bez tréninku je hrozně surrealistická situace a uvidíme, jak to dopadne. Ale nic moc od toho zápasu nečekáme.“

Už jste zmínil, že klíčovou postavou je zkušený americký rozehrávač David Holston. Co říci k němu?

„Holston si v obou našich vzájemných zápasech vzal ve čtvrté čtvrtině míč a sám rozhodl. Teď to udělal i proti Keravnosu. On bude zřejmě ten, u kterého budeme chtít, aby měl míč co nejméně v ruce a nechal hrát někoho jiného. Julien je pak k němu dobrý doplňující článek a využívá toho, že se obrana soupeře soustředí na Holstona. Umí si sám vytvořit střelu, ale ještě mu jde více vytváření pozic pro spoluhráče. Tihle dva tvoří 90 procent hry Dijonu.“

Vám se proti Dijonu v minulosti dařilo. Dal jste mu 22 a 24 bodů. Sedí vám jejich hra?

„Je možné, že mi jejich styl sedí. Oni hrají trochu specifickou obranu a v obou předešlých zápasech jsem měl docela dost volných střel. Budu rád, když se to bude opakovat. Víme, co máme hrát, ale v současné chvíli je otázkou, jestli to bez pořádného tréninku dokážeme na hřiště přenést.“

Dijon zřejmě bude postrádat trenéra kvůli koronaviru. Je to pro ně problém?

„Pro většinu týmů by to byl problém, ale pro Dijon to takový problém nebude, protože jejich trenér i asistent jsou v klubu už hodně dlouho a jejich tým má hru dobře zažitou a hrají to už poslepu. Hráči vědí, co mají hrát a on nad nima nemusí práskat bičem. Takže si může v klidu doma pustit zápas v televizi s vědomím, že tým bude hrát tak, jak on chce.“