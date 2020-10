Ze strůjce senzace na MS už je Čech. Zvykal si těžce, ale hlásí: Skvělá země!

Reprezentační kouč Ronen Ginzburg věří, že odložení olympijských her českým basketbalistům nijak neuškodí • profimedia.cz

Dokonáno jest. A čeští basketbalisté mají nově i českého kouče. Ne, nedošlo k vyhazovu stávajícího kouče Ronena Ginzburga, to jen 67letý rodák z izraelského Tel Avivu získal v úterý české občanství. „Cítím velký respekt a chci dál šířit dobré jméno této země ve světě,“ prohlásil zkušený trenér, který vloni dovedl reprezentaci k historickému 6. místu na MS. A vyhlíží s ní další výzvy.

Když před řadou let přiletěl poprvé do Česka, aby zde dělal asistenta trenéra Muliho Katzurina v mistrovském Nymburce, netajil se, že z toho neměl úplně nejlepší pocit. Přesun v noci, noví lidé a on sám v bytě s prázdnou ledničkou. Chvíli si musel zvykat na českou mentalitu i náturu. A doteď vzpomíná, jak věrný svému temperamentu troubil snad na každé křižovatce, až ho měli za blázna...

Jenže teď se pro něj Česká republika stala druhým domovem. Definitivně i úředně.

„Jako hrdému Izraelci je mi velkou ctí obdržet české státní občanství, jež přijímám s respektem. Má hluboká vděčnost patří předsedovi ČBF panu Miroslavu Janstovi a všem, kteří mi to umožnili. Znamená to pro mě hodně,“ netajil se v úterý basketbalový kouč Ronen Ginzburg, když složil v Praze úspěšně závěrečné zkoušky.

Sám se málokdy chce do češtiny pouštět. Směje se, že raději dělá, že nic neumí, aby hráči nevěděli, zda jim rozumí nebo ne. Jenže Česko už má v sobě přeci jen zaryté. Po odchodu Katzurina z Nymburka se pak sám stal trenérem českého basketbalového mistra a následně svými výsledky získal důvěru vést i reprezentaci.

S ní pak byl sedmý na ME 2015 nebo senzačně šestý na loňském MS v Číně.

„Před pár lety, když jsem dorazil do České republiky, jsem neměl tušení, co přinese budoucnost. Od té doby se ale můj osud začal silně proplétat s Čechy a Česká republika se stala mým domovem mimo domov,“ potvrdil Ginzburg a též izraelský velvyslanec v ČR Daniel Meron se usmál:

„Gratuluji Ronenu Ginzburgovi. Ronene, dosáhl jsi na obrovský úspěch s českým národním týmem, když jsi ho dovedl k šestému místu na mistrovství světa. Každý v Izraeli je na Tebe hrdý! Je pěkné, že k tomuto došlo ve chvíli, kdy slavíme výročí 30 let od znovunavázání diplomatických vztahů mezi našimi dvěma národy.“

První cesta Ginzburga jako Čecha tak povede už na konci listopadu do Litvy, kde se odehraje další díl kvalifikace na ME 2022. Česko má jako spolupořadatel svou účast jistou, ale využívá tyto soutěžní zápasy i k získání zkušeností.

„Rozhodně se cítím být součástí této skvělé země a chci i nadále být jejím dobrým ambasadorem v zahraničí. Jsem hrdý na to, že mám tu čest trénovat náš národní tým a doufám, že budeme i nadále úspěšní a budeme šířit dobré jméno České republiky po celém světě,“ slíbil na závěr Ginzuburg.