Nymburk poprvé v sezoně Ligy mistrů vyhrál. V Turecku uspěl po prodloužení

Střelecky táhli vítěze s 19 body Hayden Dalton a Retin Obasohan, k nim se přidal tradiční střelec Vojtěch Hruban se 17 body. Příští týden ve středu se poprvé představí šestnáctinásobný český šampion doma a přivítá v Nymburku kyperský Keravnos.

„Je to velice důležité vítězství nejen po tom, čím jsme prošli v minulých týdnech s covidem, ale hlavně pro vývoj ve skupině. Každý zápas je klíčový. Dokázali jsme se ve čtvrté čtvrtině vrátit do hry a najít cestu k výhře. Skvělou práci odvedli hráči z lavičky,“ uvedl kouč Nymburka Oren Amiel.

Proti Tofasu, který minulý týden ve svém premiérovém duelu v Lize mistrů vyhrál na hřišti Keravnosu 84:74, vyšel hostům úvod utkání. Po 21 sekundách načal skóre trojkou Hruban, na což sice odpověděla stejně hvězda soupeře Sean Kilpatrick, ale šňůrou 11:0 šestnáctinásobný český mistr vzal otěže do svých rukou.

V průběhu druhé čtvrtiny hned třikrát odskočil Nymburk na nejvyšší rozdíl v utkání 16 bodů, ale Tofas se před poločasem vrátil do hry jedenáctibodovou šňůrou. Ta se nezastavila ani po pauze a turecký celek dalšími pěti body v řadě srovnal stav.

„Když se začne až tak dobře, tak si myslím, že to pro nás nevěstí nic dobrého. Ne že bychom něco podcenili nebo se uspokojili, ale člověk vidí, že má hodně navrch, a pak se něco stane, uděláme pár blbých ztrát a soupeř se dotáhne zpátky. Dovolili jsme tam šňůru 16:0 a dneska to dobře dopadlo, ale když se to bude stávat často, tak by nás to mohlo stát vítězství,“ uvedl Martin Kříž.

Důležitá podle něj byla možnost návratu do plné přípravy, protože před duelem v Dijonu platil od 12. října v tuzemsku zákaz tréninku ve vnitřních prostorech. „Cítil jsem po Dijonu, když jsme měli možnost trénovat a vrátit se do tempa, tak jsem věřil, že dneska můžeme vyhrát, a potvrdilo se to,“ doplnil Kříž.

Daltonova trojka rozjetý Tofas nezastavila a poprvé v utkání se dostal do vedení, které rychle narostlo na desetibodový rozdíl. Nymburk zabral ve 34. minutě, kdy Obasohan po průniku vyrovnal na 69:69 a definitivně prolomil svou dosavadní střeleckou smůlu ze hry.

Přetahovaná o výsledek dospěla do prodloužení. Domácí díky trojce Berka Ugurlua v čase 39:12 sice vedli 81:79, ale 34 sekund před koncem vyrovnal Omar Prewitt.

V prodloužení Nymburk nezlomil ani lepší start Tofasu, který získal čtyřbodový náskok. K obratu zavelel trojkou Petr Benda, Hruban s Obasohanem otočili stav na 91:88 a vedení už Amielův tým nepustil. Výhru zpečetil Hruban čtyři sekundy před koncem jedním úspěšnými trestnými hodem ze dvou.

Vteřinu před koncem netrefil trojku DeVaughn Akoon-Purcell a bylo rozhodnuto. „Ta koncovka byla z naší strany ne úplně profesorsky zvládnutá, ale dobře to dopadlo a spadl nám kámen ze srdce, že jsme nemuseli do dalšího prodloužení,“ podotkl Hruban.

Basketbalová Liga mistrů - dohrávka 1. kola:

Tofas Bursa - ERA Nymburk 93:96 po prodl. (17:29, 40:45, 67:60, 81:81)

Nejvíce bodů: Ugurlu 20, Akoon-Purcell 18, Omot a Simmons po 12, Kilpatrick 10 - Dalton a Obasohan po 16, Hruban 17, Benda, Kříž a Prewitt po 13. Fauly: 25:20. Trestné hody: 17/11 - 27/21. Trojky: 12:11. Doskoky: 42:48.