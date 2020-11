Ve stopách Satoranského? Krejčí věří svému snu o NBA, zranění navzdory

Nebýt koronaviru, třeba už mohl zažívat, jak se cítí hráč, povolaný do NBA. Jenže draft se v červnu nekonal: nejlepší basketbalová liga světa se před COVID-19 uzavřela do „bubliny“ v Orlandu a každoroční výběr talentovaných mladíků – a s ním i celoživotní sen Víta Krejčího – odložila až na polovinu listopadu.

Navíc: 25. září přišel v zápase proti Realu Madrid pořádný škrt přes rozpočet: český rozehrávač Zaragozy si přetrhl přední zkřížený vaz v koleni.

„Šel jsem ve vysoké rychlosti na koš a chtěl zasmečovat. Těsně za mnou byl protihráč a tak jsem se chtěl přidržet obroučky, abych měl bezpečný dopad. V té rychlosti jsem se však nechytil dost pevně a nechal nohu pod sebou. Hned po dopadu jsem věděl, že je něco špatně,“ popisuje hráč Zaragozy Krejčí. Okamžitě šel do péče lékařů, operaci se podrobil v Madridu. „Při zákroku se ještě zjistilo, že mám v koleni poškozené oba menisky.“

Předpokládaná doba rekonvalescence? Osm až dvanáct měsíců…

VIDEOBLOG: Satoranského nástupce? Krejčí má na draftu NBA 60% šanci. I přes zranění

„Ale věřím, že to bude spíš těch osm,“ je přesvědčený rodák ze Strakonic, který se na prestižní angažmá do Španělska vydal v pouhých čtrnácti letech. „Už jsem začal chodit do haly, jsem s týmem, posiluju. Důležité je začít pohybovat s nohou co nejdříve a to už dělám.“

Moc dobře ví, že zranění přišlo v nevhodnou dobu.