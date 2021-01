Česká spása v Istanbulu. „Air Veselý“ létá zase jako MVP a táhne Fenerbahce

Z výsledkové bídy až do pozice nejžhavějšího týmu Euroligy. Basketbalisté Fenerbahce Istanbul otočili sezonou o 180 stupňů. Na záda si tým při sérii sedmi vítězství posadil český letec Jan Veselý. Stále vládnoucí MVP soutěže se rozehrál do formy, která mu prestižní ocenění před dvěma lety přinesla. S průměrem 16,2 bodu na zápas během triumfální šňůry už dostal istanbulský tým ze suterénu na hranici play off.