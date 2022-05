Češky povede na EuroBasket Ptáčková. Tým je potřeba omladit, plánuje

Reprezentační tým převezme pětapadesátiletá Ptáčková už pro jarní část přípravy. „Nyní se vytváří základ úspěchu v budoucích letech. Hledali jsme někoho, kdo má velké zkušenosti s prací s mladými hráčkami. Myslím, že výsledky paní trenérky Ptáčkové hovoří jasně a nikoho lepšího jsme nyní k národnímu týmu přivést nemohli,“ říká předseda České basketbalové federace Miroslav Jansta. Odkazuje na úspěšnou práci trenérky Ptáčkové u mládežnické reprezentace do 20 či 19 let, se kterou vloni dosáhla na šesté místo na světě.

„Není jednoduché převzít tým uprostřed rozběhnuté kvalifikace, kdy pak v průběhu těch oken není moc času na přípravu,“ uvedla Ptáčková, která bude omlazovat tým. „Neříkám, že vyměníme všechny hráčky, protože je třeba mít i střední generaci, ale několik hráček se na MS U19 ukázalo ve výborném světle a dokázaly být konkurenceschopné, tak je to příslib do budoucna a v následujícím roce určitě budu chtít zkoušet víc mladých hráček.“

Trenér Svitek dokázal s národním týmem postoupit na dva evropské šampionáty a podílí se tak na aktuálně nejdelší šňůře účastí na EuroBasketu v celé Evropě, kterou drží právě český celek. Jenže ani jednou se týmu pod jeho vedením nepodařilo postoupit ze základní skupiny. „Trenéru Svitkovi děkujeme za vše, co pro národní tým udělal. Neměl to vůbec jednoduché. I tak dokázal dvakrát postoupit na ME a udržet český ženský basketbal mezi širší evropskou špičkou,“ ocenil Jansta.

Pod Svitkovým vedením značně omlazený reprezentační celek rozehrál i kvalifikaci o EuroBasket 2023. Po dvou zápasech má zatím bilanci jedné prohry (doma s Běloruskem) a jedné výhry (v Irsku). Po dlouhé roční pauze pokračuje kvalifikace opět v listopadu, a tak má trenérka Ptáčková dostatek času na přípravu. Zároveň zůstane ještě alespoň rok na lavičce Hradeckých lvic.