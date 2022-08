Střet TOP dirigentů. Satoranský versus německý šéf, Srby chtějí Češi v Praze

Dominance proti Bulharsku, otočka s Chorvaty. Z pardubického turnaje vyšli minulý víkend čeští basketbalisté neporažení a roli černých koňů EuroBasketu hodlají potvrdit také v Hamburku, kde je čeká DBB Supercup nebo-li další fáze přípravy na ME. V pátek narazí od 20.30 na domácí Němce (PP Nova Sport 2), v sobotu se utkají o umístění s Italy či Srby. „Budou to zápasy o level výš než v Pardubicích. Všechny týmy, co tam jsou, jsou ještě lepší než Chorvati a o Bulharech ani nemluvím. Dorazí v kompletních soupiskách, takže to určitě budou brát vážně,“ uvědomuje si kapitán Vojtěch Hruban.

V hamburské Barclays aréně, kam se na basketbal vejde až 14 000 diváků, se sejde výkvět. Všechny startující týmy jsou v top 12 světového žebříčku FIBA – Srbsko páté, Itálie desátá, Německo jedenácté a Češi dvanáctí.

Tým Ronena Ginzburga ve čtvrtek odcestoval do dějiště turnaje vlakem a na úvod se postaví domácím. Němci, osmý tým loňských olympijských her, patří mezi stálice na mezinárodní scéně. „Mají hodně kvalitní soupisku a velice dobrou domácí ligu. Ukazují to v každé kvalifikaci, kdy úplně v pohodě postupují na všechny šampionáty. Ve finálových turnajích jim to ale z nějakého důvodu vůbec nejde. Takže jsou hodně hladoví na domácím mistrovství Evropy něco dokázat,“ upozorňuje Hruban.

Němce diriguje rozehrávač Dennis Schröder, osmadvacetiletý střelhbitý střelec s devíti odehranými sezonami v NBA, naposledy hráč Houstonu. A také stoprocentní majitel Braunschweig Löwens, tedy klubu, jehož barvy hájili letos Martin Peterka a Ondřej Sehnal. Pod košem vládne Daniel Theis, jenž byl loni několik měsíců spoluhráčem Tomáše Satoranského v Chicagu a nyní obléká dres Indiany. A nechybí ani mladík Franz Wagner, jenž byl za své výkony v Orlandu zvolen pátým nejlepším nováčkem posledního ročníku NBA. Naopak jeho starší bratr Moritz, taktéž hráč orlandských Magic, vynechává reprezentační léto kvůli zranění kotníku.

Program DBB Supercupu v Hamburku Pátek 18:00 Srbsko - Itálie PP Nova Sport 2 Pátek 20:30 ČESKO - Německo PP Nova Sport 2 Sobota 16:00 o třetí místo PP Nova Sport 2 Sobota 18:30 finále PP Nova Sport 2

Češi si naposledy turnaj v Hamburku střihli v roce 2019 v rámci přípravy na MS v Číně. A tehdy je ve finále Němci smetli 87:68. „Tenkrát nás hodně přejeli. Byli velcí, hráli hodně silově a my se s tím v ten den nesrovnali. Tohle bude cíl pro zápas - být na to připravení. Protože my si říkáme, že jsme vysocí, ale oni jsou na všech postech ještě o půl hlavy vyšší,“ tvrdí Hruban.

V sobotu mohou Češi nastoupit proti Italům či Srbům vedeným MVP NBA Nikolou Jokičem, které mají v základní pražské skupině EuroBasketu. A pokud by si mohli Češi vybírat, raději by před ME neodhalovali karty. „Trochu mě překvapilo, že vůbec na německém turnaji jsou. Já osobně bych si je dal radši až na Evropě,“ usmál se Jaromír Bohačík a Hruban pokýval hlavou. „Hrát s Italy by bylo asi lepší.“

Český výběr do Hamburku vyrazil ve čtrnácti hráčích už bez Tomáše Vyorala a „kanadské“ posily Jamese Karnika. Do startu EuroBasketu musí trenérský tým zúžit nominaci ještě o dvě jména.

Po nedělním příjezdu do Prahy odletí hned v pondělí Ginzburgův výběr do Paříže, kde ve středu 24. srpna nastoupí proti Francii v kvalifikaci mistrovství světa. O tři dny později v ní basketbalisté přivítají v Chomutově Maďarsko a ME pro ně vypukne v pražské O2 Areně v pátek 2. září zápasem s Polskem.