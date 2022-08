Mnohohlavá saň. Proč má basket nejsilnější reprezentaci v dějinách?

Nejsilnější mužská reprezentace v historii samostatného Česka. Víc než deset borců, kteří mohou vyběhnout na hřiště a plnohodnotně odehrát minuty. Nadupaná lavička, která Bulharsku a Chorvatsku nastřílela celkem 121 bodů. „V týmu je síla a my na tom musíme dál stavět a zlepšovat se, hlavně pak v obraně. Ale pardubický turnaj mi dal víru a naději do dalších dnů,“ hodnotil úvodní dva triumfy přípravy nad Bulharskem a silným Chorvatskem kouč národního týmu Ronen Ginzburg. Co Satoranský a spol. ukázali?

Široká rotace

Kdo z českých soupeřů bude dávat dohromady scouting report před zápasem, užije si své. Ginzburgův tým je jako chameleon, dopředu netušíte, kdo vám setne hlavu. „Bude to pokaždé někdo jiný, kdo bude dávat ty body. Proti Chorvatsku jsme měli šest borců v dvouciferných číslech, to se prostě brání těžko,“ chválil Vojtěch Hruban.

Jestliže loni v olympijském Tokiu umíral český výběr na úzký kádr, nyní je situace zcela opačná. Skoro by se chtělo říct, že borců říkajících si o minuty je až příliš. S návratem kapitána Hrubana, postupně vyspívajícím Vítem Krejčím či atletem Tomášem Kyzlinkem je najednou na lavičce přetlak. „Rotace je opravdu široká. Někdy to je dobré, někdy ne, protože máme opravdu hodně možností, což klade nároky na dobrý odhad situace. Budou důležitá utkání, kdy určitý hráč může být ve hře 25 minut, a příště to může být jen 10. Závisí to na aktuální formě v daném zápase. Jsme ale jeden tým,” vypočítával kouč Ginzburg.

Pro základní skupinu EuroBasketu,