Hráčky USK deklasovaly Olympiakos, nejvyšší výhra v sezoně Euroligy

Svěřenkyně trenérky Natálie Hejkové zvítězily v prestižní soutěži po dvou porážkách a vrátily se do boje o čelní příčky ve skupině A. Poslední utkání před Vánoci čeká USK příští týden v Boloni.

„Jsem ráda, že jsme se vrátily na vítěznou vlnu,“ řekla novinářům Hejková. „Tyhle týmy zkouší, jestli to půjde, nebo ne. Je ale těžké proti nám hrát, když se daří většině našeho týmu. První dvě čtvrtiny byly jakž takž, ale druhý poločas jsme ovládly. Nic na tom nezměnil ani fakt, že jsme občas hrály ve zvláštních sestavách. Tým nakonec ukázal svou sílu,“ doplnila slovenská trenérka.

Pražanky se musely obejít bez rozehrávačky Teji Oblakové, která si v posledním euroligovém utkání s Fenerbahce poranila rameno. Ze zdravotních důvodů chyběla také francouzská podkošová hráčka Valériane Vukosavljevičová.

„Bylo to nejen bez Teji, ale také (Barbory) Wrzesiňské, která dostala koňara do lýtka. Bála jsem se riskovat, protože máme do Vánoc ještě zápasy a přijít o další rozehrávačku by bylo zlé,“ uvedla Hejková.

Olympiakos usiloval v Praze o první vítězství v soutěži, držel se ale jen v úvodu, kdy se po tříbodovém koši opory Megan Gustafsonové ujal vedení 10:5. USK na nepříznivý vývoj zareagoval, zpevnil obranu a vývoj otočil. Po trefách Veroniky Voráčkové, Condeové nebo Temi Fágbénléové si Pražanky vypracovaly v úvodní čtvrtině sedmibodový náskok.

„Jsem ráda jak jsme ji (Gustafsonovou) bránily. Naše podkošové hráčky si na tom daly záležet a odvedly skvělou práci. Bylo dobré, že se na tom podílela i Temi. Jsem ráda, že začíná zapadat do týmu,“ řekla Hejková.

Také ve druhé části pokračovaly české mistryně v rychlé a týmové hře a brzy vedly dvojciferným rozdílem. Dařilo se hlavně španělské opoře Condeové, která do poločasu nastřílela 17 bodů. „Už před zápasem jsem tušila, že se jí bude dařit. Věřím, že ji to povzbudí a že se vrací do rytmu, jaký měla v minulé sezoně,“ podotkla Hejková.

Po přestávce už USK nedal soupeři šanci. Třetí čtvrtinu vyhrál 30:17 a před závěrečnou částí měl pětadvacetibodový náskok. Condeová už měla v té době 30 bodů, Jonesová 15.

V poslední desetiminutovce byly Pražanky blízko pokoření hranice sta bodů, nakonec jim ale pět chybělo. Dvojciferný počet bodů zaznamenaly vedle Condeové také Voráčková, Jonesová a Fágbénléová. USK výrazně předčil soupeře také v doskakování (42:29) i v počtu asistencí (30:14).

USK Praha - Olympiakos Pireus 95:63 (20:13, 44:32, 74:49)

Nejvíce bodů: Condeová 32, Voráčková 17, Jonesová 15 - Stamolapruová 17, Gustafsonová 16, Shooková 15. Fauly: 17:19. Trestné hody: 28/24 - 16/11. Trojky: 5:8. Doskoky: 42:29.