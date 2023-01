Sokolovský o Nymburku: Kouč si s hráči nesedl, udělal jsem tlustou čáru

Možná se mělo jednat o další sezonu, kdy Nymburk dokráčí poměrně v poklidu k titulu. Už k devatenáctému v řadě. Dnes už ale basketbalová obec ví, že pokud Středočeši titul obhájí, bude to nejtrnitější cesta za mnoho let. Zpět k výšinám se klub snaží dostat jeho bývalý hráč, trenér a sportovní ředitel v jednom Ladislav Sokolovský.

S Nymburkem vyválčil jedenáct titulů coby hráč, nějaký ten pátek pak z povzdálí pozoroval další sběr mistrovských pohárů v managementu klubu. Teď ale chudší období přišlo i na českého hegemona. Lotyšský kouč Roberts Štelmahers si po letním příchodu v české kotlině vylámal zuby. Nepovedly se ani některé letní příchody a naopak ti, kteří tým táhli, postupně odešli. Kdy se Nymburk odrazí zase k lepším výsledkům?

Z posledních šesti soutěžních zápasů čtyři prohry, z toho tři v lize. Jak z toho ven?

„Tvrdou prací. Jinak to nepůjde. Nikdo se nechce vymlouvat, ale už na začátku sezony se nám zranil na dlouho Kamau Stokes, na kterém to mělo hodně stát a ono vás to potom ovlivní. Pak odchody klíčových hráčů Marka Klassena a Gerela Simmonse, kteří měli ve smlouvě, že v případě vypadnutí z Ligy mistrů mohou odejít. Za jejich odchod si můžeme sami nepostupem v Champions League a teď na trhu nejsou takové možnosti jako v létě. Zároveň nás sráží, že nejsme schopní se prosazovat v postupném útoku, jak jsme v Nymburce byli zvyklí.“

Přešel jste z pozice sportovního ředitele i na pozici kouče A-týmu po konci Robertse Štelmaherse. Co to pro vás osobně znamená?

„Trenér Štelmahers byl rychlým řešením po konci Aleksandera Sekuliče, který šel do Ruska. Za tím špatným vstupem do sezony ale nestojí jen trenér, ale