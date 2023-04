USK cítí křivdu. Za omluvu si nekoupíme ani zlaté prase, ví Hejková

Basketbalistky USK Praha prohrály souboj o třetí místo na Final Four se Schiem • ČTK / Deml Ondřej

Celý zápas dotahovaly, ohromou bojovností v poslední minutě srovnaly stav. Snaha basketbalistek USK Praha ale vyšla vniveč, po kontroverzním momentu inkasovaly ze šťastné střely s klaksonem, která rozhodla o euroligovém bronzu pro italské Schio. „Strašně to bolí, protože si myslím, že jsme byly poškozené rozhodčími,“ prohlásila Tereza Vyoralová po prohře 56:59.

Defenzivní duel, ve kterém měl každý koš vysokou cenu. Takový byl souboj o bronz ve Final Four. Když už se zdálo, že v hale Královka oslaví medailí domácí USK Praha, přišla těžká rána v poslední sekundě.

Ve strhujícím závěru kapitánka Teja Oblaková srovnala na 56:56 a tým Schia měl jen pět sekund na poslední akci. Jenže po ztrátě míče se do útoku hrnula Valériane Vukosavljevičová. Vysokou Francouzku v českých službách poslala soupeřka nekompromisně k zemi a Litevka Eglé Šventoriatéová pohotově skórovala.

„Podařilo se nám sebrat balon a Valu Vukosavljevičová jen tak nespadne, že nemůže driblovat dál. Že tohle nepísknou, se nedá ani komentovat. Pro mě je to úplně nepochopitelné,“ kroutila hlavou Tereza Vyoralová. „Pak dala jejich pivotka trojku. Nevím, kolikátou v sezoně, navíc ještě o desku. Mrzí to hrozně moc.“

Protesty na straně USK byly marné, palubovku zaplavila bronzová radost italského celku. „Šlo jen o to, jestli bude platit střela. Video se na faul podle pravidel vzít nedá,“ konstatovala Vyoralová. „Pravidlo trenérské výzvy je tím pádem k ničemu,“ doplnila zkušená trenérka Natália Hejková.

„Místo toho, aby tři dámy odpískaly faul, na což neměly odvahu, soupeř dal šťastnou trojku o desku. Hráčka, která za celou sezonu nemá ani pokus. Schio dostalo dar,“ zlobila se Hejková.

Její svěřenky ve druhém poločase překonaly únavu a zklamání ze semifinálové bitvy s Mersinem (58:78) a přes mizerné procento úspěšnosti střelby stahovaly manko.

Na remízu zápas dotáhla Alyssa Thomasová, v poslední minutě Marina Mabreyová vrátila Schiu vedení, na což reagovala dalším srovnáním kapitánka Oblaková. Jenže na prodloužení už nedošlo.

„Co se stalo na konci, se stát nemělo. Nebyl to obrázek toho, jak zápas vypadal, Opravdu jsme bojovaly až do poslední sekundy,“ vyprávěla zklamaná Vyoralová.

Pražský celek si před domácím Final Four věřil i na boj o zlato. Nakonec oba zápasy z pozice favorita ztratil.

„Semifinále jsme nezvládly. Hrály jsme velmi špatně, jeden z nejhorších zápasů v sezoně. Tentokrát jsme nezačaly dobře, dostaly jsme se ale z průseru. Myslím si, že jsme si zasloužily vyhrát. Soupeř ale dostal totální dar,“ zopakovala Hejková.

„Cítíme to jako strašnou křivdu. Hráčky si sáhly na dno, dokázaly se vyhrabat. Začaly skvěle bránit, soupeř si s tím nevěděl rady,“ líčila Hejková.

Ke Schiu se však v závěru přiklonila obrovská dávka štěstí. „Ta, která faulovala, se ještě omlouvala, že pardon. Co z toho? Za to si nekoupíme ani zlaté prase,“ řekla Hejková po promarněné šanci na další euroligovou medaili.

Český tým od triumfu v roce 2015 provází v klíčových zápasech Euroligy kupa smůly. „Je to už podle mě začarované. Buď se vyzraňujeme, nebo se vyfaulujeme a ještě přijde takovýto zápas. Už by bylo na čase, aby se to otočilo. Asi budeme potřebovat exorcistu,“ dodala legendární slovenská trenérka.