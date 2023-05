Sršni a Lvice ovládli basketbalová mistrovství kadetů. A co Žabiny a USK?

Začněme v Písku, kde Sršni v semifinále už po dvaceti minutách hry vedli 40:25, což byl solidní základ pro konečnou výhru 71:45. Ve výsledku se odráží skutečnost, že Sršni stavějí na obraně a dostat v semifinále MČR jen 45 bodů je skvělým vysvědčením pro píseckou defenzivu.

Hlavní palebnou sílu domácích obstarával Jan Kopunec. Tomu nevadilo, že do zápasu naskočil z lavičky a za necelých dvacet minut dal 19 bodů. Dalším dvoucifernými střelci byli Šimonek a Křesina. Se svou troškou do mlýna přispěli i další členové základní herní rotace Čihák, Klement, Suchánek, Humpál a Zita.

Druhé semifinále bylo mnohem vyrovnanější a přineslo drama až do závěrečných minut. Po výhře 72:64 nad BA Nymburk se z postupu radovali hráči USK Praha. Pražané celé utkání vedli, ale Nymburk se několikrát přiblížil na minimální dostřel. Naposledy pět minut před koncem, kdy svítila na ukazateli skóre plichta. Kadeti USK však pochopili vážnost situace a zápas dovedli do vítězného konce a postupu do finále.

O body vítězů se staral především dva nejproduktivnější hráči mladých sov Samuel Macht (19 bodů) a Martin Pospíšil (17 bodů). Největší nymburskou oporou byl Arsen Gevorkyan, jehož statistiky zaznamenaly 22 bodů a 14 doskoků, tedy slušný double-double.

Ve finále excelovali domácí basketbalisté, kteří toho USK Praha v první půli příliš nedovolili. Hosté se v útoku hodně trápili a písecká defenzíva byla pro ně hodně nepřekonatelným valem. Po první půli domácí vedli o 22 bodů, a když ve svém kvalitním výkonu pokračovali i po změně stran nebylo o jejich titulu pochyb. Poslední zápas sezony vyhráli 75:52 a konečný rozdíl ve skóre potvrzuje, že titul skončil na správné adrese.

Celá základní sestava si navíc připsala na svoje střelecké konto dvouciferný bodový příděl, což dokumentuje vyrovnanost a kompaktnost celého týmu. Ten si následně užil ovace zcela zaplněné písecké haly, které si vychutnala triumf svého týmu kadetů. MVP finále byl vyhlášen Jakub Šimonek. Medaile předával František Rón, Jiří Welsch a písecký odchovanec Víťa Krejčí, nyní hráč Atlanty Hawks.

Hradecké kadetky se nejvíce nadřely se Slovankou

V Hradci Králové mezi kadetkami bojovalo o titul hned osm týmů. A titul zůstal podle očekávání v Hradci Králové. V cestě za titulem měly Lvice největší překážku kupodivu ve čtvrtfinále proti Slovance. Domácí sice v poločase dvouciferně vedli, ale Pražanky bojovaly až do samotného konce a jejich nejlepší výkon sezony jim přinesl skvělý výsledek, i když to byla porážka rozdílem tří bodů.

I v semifinále se Hradec proti USK nejdříve trápil a dokonce prohrál první poločas o 3 body. Ve druhé polovině zápasu už byly Lvice jasně produktivnější, což se odrazilo na konečném vítězství o 25 bodů.

Ve finále proti týmu HB Basket pak už Lvice nenechaly nikoho na pochybách, kdo titul získá. Už po první čtvrtině to bylo o 10 bodů. A po změně stran svou převahu postupně korunovaly víc než dvacetibodovým náskokem (63:42). Osu týmu tvořily hráčky: P. Paurová, Kameníková, Horáková, Kubínová, Bezděčíková, Ryklová a Zárubová.

Stříbro z MČR s odváží pražský tým HB Basket, který se do finále dostal přes brněnské Žabiny po výhře 65:50. Kouč Martin Brejla těžil především z povedených výkonů Pavelcové, Vaňkové, Večeřové, Kučerové, Pilařové, Slunečkové a Aubrechtové.

Bronzové medaile zdobily dresy dalšího pražského celku USK Praha. Ke třetímu místu jej dovedla přesvědčivá výhra nad Žabinami 79:48. Základní herní rotaci tvořily Zídková, Linhartová, Šubová, Javanská, Cahová a Špatková.

Konečné umístění: 1. Sokol Hradec Králové, 2. HB Basket, 3. USK Praha, 4. Žabiny Brno, 5. Basket Ostrava, 6. Levahartice Chomutov, 7. KP Brno a 8. Basket Slovanka.