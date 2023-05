Hvězdný Jokič má malér, strčil loktem do majitele Suns. Zdržoval hru, hájí se

V play off NBA se přetahují Phoenix s Denverem a ruku k dílu toužil očividně přiložit i majitel Suns. Když se k němu do první řady odrazil míč, nechtěl jej vrátit, a tak si pro něj rázně došel obrovitý Nikola Jokič. Srbský pivot ve službách Nuggets dokonce muže odstrčil loktem, miliardář Mat Ishbia vystřihl reakci, jako by snad byl jedním z hráčů na palubovce.