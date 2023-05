Basketbaloví Oceláři chtějí hnusný pohár! Fanouškům napíší omluvenky

Senzačním ukončením dvacetileté nymburské nadvlády na české scéně se basketbalisté Opavy spokojit nehodlají. Ve finále Kooperativa NBL chtějí skolit i Děčín. Sami mluví o inspiraci hokejovým Třincem. Oceláři šli do play off z šestého místa, málokdo jim věřil. A přece znovu vybojovali titul. Basketbalová série o „hnusný pohár“, jak specifickou trofej pro basketbalové šampiony nazval trenér Petr Czudek, začíná dnes v Děčíně (17.10), v Opavě se hraje v neděli (17.10). Fináová série je na tři vítězné zápasy.

„Pro naše úžasné fanoušky to bude do Děčína trochu dál, ale finále nehrajeme každý den, tak věřím, že si udělají cestu a jednou nepůjdou do práce. My jim napíšeme omluvenku,“ usmíval se opavský rozehrávač Luděk Jurečka.

Bouřlivé oslavy po fantastickém vyřazení Nymburka, který nasbíral osmnáct mistrovských titulů v řadě za sebou? Kdepak. V Opavě se koncentrovaně pracovalo na finálové přípravě. „Cestou z Nymburka jsme si v autobuse dali pivo, druhý den byl trénink,“ přitakal pivot Martin Gniadek. „Pořád ještě není hotovo. Máme před sebou jeden krok, chceme ho zvládnout. I proto jsem se do týmu vrátil.“

Dvaatřicetiletý pivot před začátkem sezony šokoval rozhodnutím ukončit kariéru. Dal přednost civilnímu zaměstnání. Na přelomu roku se na palubovky vrátil. Basketbal mu chyběl. „Martin mi zavolal a přišel s návrhem, že nám chce pomoci, že si to v práci zařídí,“ popisoval trenér Petr Czudek. „Neváhali jsme ani minutu.“

V play off je zkušený matador znovu oporou týmu. Ze třinácti zápasů si Gniadek drží bodový průměr 7,7 bodu na zápas, k tomu má takřka pět doskoků na utkání. A to Opava hrála proti nejlepším týmům dlouhodobé části – Brnu (4:2 na zápasy) a Nymburku (4:3).

Extra motivaci ve finále má i druhý nejstarší hráč ligy - devětatřicetiletý opavský rozehrávač Luděk Jurečka. „Když Opava naposledy vyhrála titul v roce 2003, bylo mi devatenáct a dělal jsem maturitu,“ líčil s úsměvem. „Hrál jsem svou první sezonu v lize, s Novým Jičínem jsme vyhráli sérii o bronz. Curtis Bobb a Fred Warrick ji tehdy otáčeli. Teď mám před sebou ještě jeden cíl – vyhrát titul. Stejně jako všichni, kdo jsme to ještě nezažili. Je super postoupit do finále, navíc přes Nymburk, ale když už v něm jsme, tak pojďme prorazit a dostat se až na vrchol.“

Přirovnání k hokejovým Ocelářům dával Jurečka k dobrému už před začátkem play off. Opavané byli po nadstavbové části až sedmí a museli do předkola proti Slavii. „Já říkal, že budeme basketbalový Třinec! A teď nám zbývá poslední krok, doufám, že to dotáhneme.“

Hokejová inspirace sedí i Petru Czudkovi. „V Třinci mám hodně kamarádů, hlavně pak Honzu Peterka, sportovního ředitele,“ říkal opavský kouč v rozhovoru pro Deník. „Během sezony jsme si dost vykládali. Třinec neprožíval nejlepší sezonu, stejně jako my. Tak jsme si občas poplakali.“

Třinec mistrovský titul obhájil. V předkole vyřadil Litvínov, potom skolil i Spartu, Pardubice a Hradec Králové. „Než Honza (Peterek) odjel na dovolenou, tak mi řekl, že přijde na finále. Kéž by, říkal jsem si v duchu. A je to tady!“ pousmál se Czudek.

A ještě jednu podobnost našel. „V Třinci na konci základní části fanoušci skandovali: ‚Moták ven!‘ Tady tomu tak sice nebylo, ale spousta lidí si myslela, že i v Opavě potřebujeme změnu. Teď si to s hráči užíváme, protože škaredých hlasů bylo během sezony celkem dost.“