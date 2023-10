Opava padla v sršním hnízdě! Pohádka pokračuje, jásá kouč Písku po senzaci

O senzace není v letošním ročníku nejvyšší basketbalové soutěže mužů nouze. První porážku si připsala také mistrovská Opava, a že se to stane zrovna na palubovce nováčka, by asi čekal jen snílek.

Písek zažívá pozoruhodný vstup do sezony. Nejdřív dotáhl zápas na Slavii do prodloužení, pak jednoznačně padl doma s Nymburkem, jenže první triumf přivezl v polovině týdne z Kolína po vítězství 94:91. A na druhý pokus už to Jihočechům vyšlo i na domácí palubovce, když zopakovali středeční skóre.

„Já říkám, že to jde hrát s maximálním nasazením s partou českých kluků, kteří prostě chtějí na trénink, chtějí bojovat, chtějí bláznit s lidmi v hale. Jsou to zážitky,“ líčí trenér Jan Čech.

Sršni vyhráli všechny tři úvodní čtvrtiny a v té závěrečné si s přehledem pohlídali náskok. Opava prohrávala až šestnáctibodovým rozdílem (60:76) a při křečovité snaze o obrat v klíčových momentech selhala – názorným příkladem byl nájezd Radovana Kouřila, jenž běžel sám na koš, ale utekl mu míč…

Písecký tahoun Martin Svoboda dal 15 bodů, pozoruhodný výkon předvedl Vojtěch Sýkora, který zaznamenal triple double (14 bodů, 12 doskoků, 11 asistencí). Nejlepší domácí střelec byl s 20 body Petr Šlachta a kouč domácích měl důvod k euforii. „Už se zase těším, až si večer na sociálních sítích přečtu, že do téhle soutěže s tímhle týmem nepatříme. To je pro mě největší motivace. Stejně tak i pro kluky jít zase zítra do práce a makat dál, protože my si žijeme svůj sen. Je to neuvěřitelný příběh a já doufám, že neskončí,“ hlásá Čech. „Porazili jsme jeden nejzkušenějších týmů v soutěži a jsem strašně hrdý na to, co se dnes dělo. Je před námi spoustu práce a je to paráda tohle zažívat.“

Nejsou fanoušci úspěchu

Osm stovek fanoušků v hale nadšeně slavilo historický výsledek. Právě diváci jsou pro písecké nováčky bez nadsázky klíčovým faktorem. „Nejsou to fanoušci úspěchu, ale jsou to lidi, kteří tímhle klubem prošli. Klub má 28letou historii, začalo to na jedné základce malým kroužkem a dostali jsme se až sem. Všichni se navzájem známe, jsme jedna rodina,“ vysvětlil pro web basketbalové federace už před zápasem písecký trenér.

Příběh skromného avšak namlsaného nováčka soutěže tak nabírá na obrátkách.

„Postup se nezrodil tím, že někdo přišel a udělal něco zázračného. Zrodil se tím, že každý hráč, funkcionář, trenér a divák něčím přispěl. Je to odměna pro nás všechny, proto do toho jdeme s týmem, který si to vybojoval, který si to zaslouží. A lidi tím žijí,“ dodal Čech.

Vedoucí Opavu čeká v sobotu domácí šlágr s Nymburkem, ještě před tím Slezané zahájí misi v Lize mistrů, ve středu se představí na půdě řeckého klubu Promitheas.

Olomoucké KO

Další překvapení se zrodilo na Hané. BK Olomoucko porazilo pardubickou Beksu 87:86. Domácím senzačně vyšel první poločas (56:38), jenže postupně začali ztrácet a v závěru dokonce museli dotahovat. Dvoubodovým pokusem však rozhodl nejlepší střelec Adrio Bailey (27 bodů). Hostující Bryce Alford selhal a body tak zůstaly v Čajkaréně.

Basketbalová Kooperativa liga mužů - 7. kolo:

Písek - Opava 94:91 (26:24, 51:42, 76:63)

Nejvíce bodů: Šlechta 20, Martin Svoboda 15, Sýkora 14 - Puršl 31, Kouřil 14, Švandrlík 10.

USK Praha - Ostrava 83:69 (23:26, 38:36, 61:43)

Nejvíce bodů: Samoura 20, Vlk 15, Johnson a Bátovský po 13 - Štěpán Svoboda 18, Majerčák 12, Williams 9.

Olomoucko - Pardubice 87:86 (23:17, 56:38, 74:65)

Nejvíce bodů: Bailey 27, Shaver 15, Feštr 13 - Brunk 23, Šafarčík 22, Pekárek 12.

Brno - Děčín 101:79 (31:25, 59:53, 82:72)

Nejvíce bodů: Lee 21, Zdanavičius 20, Šimon Svoboda 18 - Matěj Svoboda 21, Walton 13, Šturanovič 12.