Zranitelný Nymburk padl v Ústí. Už nemají rádoby hvězdy, rýpl si Pecka

Nadupaný program dobíhá basketbalisty Nymburka. Středočeši sice postoupili mezi šestnáct nejlepších v rámci FIBA Europe Cupu, dlouhé cestování z ázerbájdžánského Baku je však zásadně ovlivnilo v Ústí nad Labem, kde nečekaně prohráli 78:85. A už ve středu je čeká další cesta do Ostravy.

Nymburk v Kooperativa NBL zakopl potřetí v sezoně a přišel o první místo v tabulce. Přestože si hodlá vzít ligový titul zpátky, tak jednoduché to mít nebude. „Byl to podobný zápas jako ve středu v Evropském poháru. A to Ústí mělo ještě lepší obranu než Sabah,“ hodnotil vystoupení na severu Čech italský kouč Francesco Tabellini.

Právě na impozantní defenzivu upozornil ústecký pivot Ladislav Pecka. „Na obranu jsme se soustředili, a že nám Nymburk nedá ani osmdesát bodů, je pro nás největší výhrou,“ zářila domácí ikona.

Nymburk v Ústí padl i před rokem, tehdy to byla kardinální ostuda, která s tímto soupeřem přišla po 21 letech. Teď se scénář opakoval. Hegemon moderní historie českého basketbalu není, co býval. „Loni měli ještě v týmu rádoby hvězdy, byl s nimi třeba Klassen nebo další, v průběhu toho zápasu jsme nad nimi vedli o 30 bodů, což bylo neskutečné. Letos jsem si myslel, že Nymburk už žádný zápas neprohraje. Taky, že jsem tomu do poslední chvíle nevěřil,“ komentoval Pecka.

Zatímco před týdnem doma Ústečtí nestačili na obhájce titulu z Opavy, na Nymburk si vyšlápli. Jsou snad Slezané lepší? „Nymburk byl fyzičtější, jenže Opava nás přehrála chytrostí a brutální úspěšností trojek. A oba týmy vás potrestají za každou vaši chybu jednoduchými trojkami,“ vyjmenovává borec, který v minulosti nakoukl i do reprezentace. Tu momentálně z pozice asistenta vede ústecký trenér Jan Šotnar. Protekci u nároďáku přesto Pecka nečeká.

„To mám uzavřené, vždyť je mi skoro čtyřicet (smích). Několikrát jsem byl v širší nominaci, ale nakonec jsem se nikam nedostal. Žiju už jen přítomností,“ vysvětluje osobnost domácí ligové scény.

Naopak na reprezentační dres dosáhl bývalý Peckův spoluhráč z Ústí Spencer Svejcar. Naturalizovaný Američan s českými kořeny navazuje na Blakea Schilba, který byl u největších úspěchů národního týmu (MS 2019 i OH 2021). „Osobně ho ale neznám, přece jen je trochu starší. Ale basketbalově to byl skvělý hráč,“ zamyslel se Svejcar po návratu na ústeckou palubovku, už v barvách Nymburku.

A vybojoval si místo na srpnové olympijské předkvalifikaci, kde vstřebával rady například bývalého hráče NBA Jiřího Welsche, který je manažerem reprezentace. Na setkání s českými hvězdami Satoranským a Veselým si ještě počká. Kořeny Svejcara zároveň sahají do Brna. „Žádné příbuzné tam už ale nemám,“ pokrčil rameny s odkazem na svou babičku, která emigrovala do USA během druhé světové války. Díky ní získal české občanství, tudíž nemusel absolvovat test z českého jazyka. Ten totiž příliš neovládá. „Ale trochu rozumím,“ přikyvuje rodák z Denveru.