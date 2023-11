Opavská realita v Lize mistrů: Evropa je jinde, zvykáme si na to, říká Czudek

V Lize mistrů počítají basketbalisté Opavy debakly, naopak v domácí Kooperativa NBL si udržují svůj standard a jsou hned druzí za Nymburkem. Slezané sází zásadně na českou osu, jediným „cizincem“ v kádru je Slovák Jakub Mokráň. I na to upozorňoval trenér Petr Czudek po výhře v Ústí nad Labem (91:96). Na severu Čech jeho tým vyhrál po třech letech. A to hlavně zásluhou Radovana Kouřila, který životním výkonem nahradil hvězdu týmu Jakuba Šiřinu.

Ten se zranil při evropském výjezdu na palubovce litevského Rytasu. Jeho poranění kotníku ale nakonec nebude tak vážné a čekat by jej měla pouze dvoutýdenní pauza. Pokud by tomu tak nebylo, obhájci titulu se mohou spolehnout na Kouřila: ten v hale ústecké Slunety zandal jednatřicet bodů, osm doskoků, čtyři asistence a závěrečnými úspěšnými trojkami v bouřlivé atmosféře takřka plné haly zastavil nápor domácích.

Trenére, jak to vypadá se zraněným Šiřinou?

„Je naším kapitánem, motorem týmu. Poranil si kotník, do něj nevidí ani doktor. Máme však natolik široký kádr, abychom se s tím dokázali vyrovnat. Bohužel to zapadá do celého období, kdy máme hodně zraněných, což nás limituje i v Lize mistrů. Kluci se na ni těšili, že si jí zahrají, ale zatím si jí moc nezahráli. Máme ale před sebou ještě tři zápasy.“

Titulové ambice neskrývá Nymburk, který se chce vrátit na trůn. Je vaším hlavním vyzyvatelem?

„Sezona je dlouhá, na podobné prognózy a kdo má mít titulové ambice, je ještě brzy. Nymburk ovšem už ukázal, že letos má hodně dobrý tým. Play-off je přesto úplně jiná soutěž než základní část a potažmo nadstavba. My pracujeme především s českými hráči, ale neříkám, že se ještě nezkusíme doplnit.”

Ze třinácti ligových zápasů jste prohráli tři. Nebojovali jste v úvodu nového ročníku s uspokojením po titulu?

„V hlavách to mohlo být, ale jsme zkušený tým. Všichni víme, že obhajovat titul je těžké a my startujeme ve třech soutěžích: vedle Ligy mistrů a domácí soutěže ještě v poháru. Každopádně to je těžké na fyzickou a psychickou únavu.“

Po pěti letech hrajete v Lize mistrů. Tehdy jste utrpěli neslavný debakl s Tenerife, jak jste se od té doby posunuli?

„Zatím nám to moc nejde. Když ligu mistrů hrával Nymburk, měl k dispozici české reprezentanty a špičkové cizince. My nemáme ani jedno. Přesto se na to nechci vymlouvat. I když moje představa byla, že budeme mnohem víc konkurenceschopní. Snad ještě něco uhrajeme.”

Navzdory jasné porážky v Litvě od Rytasu (63:99) jste byli chváleni za výkon…

„Za první poločas jsme se opravdu ve Vilniusu stydět nemuseli. To je ale málo. Nikdo nechce prohrávat. Evropský basketbal je zatím jinde, například ohledně agresivity. Zvykáme si na to.”