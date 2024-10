Sršní invaze: outsider bez cizinců dotírá na Nymburk. Kouč: Jsme jiní

A pak že to nejde. V nejvyšší basketbalové soutěži hrají prim cizinci a hlavně Američané. V minulé sezoně Olomoucko otočilo devět borců se zahraničním pasem, o cizí opory se loni zásadně opírala i Slavia či dlouhodobě Ústí nad Labem a samozřejmě Nymburk. „Cizinci jsou všude, tak to musíme přijmout. Až jednou zestárne parta okolo Jakuba Šiřiny, bude to čekat i Opavu, jestli bude chtít udržet nějaký level,“ říká ústecký šéf Tomáš Hrubý.

Opačným směrem jde přesto Písek. Loňský ligový nováček se zároveň překvapivě drží na vrchu tabulky. „Nikdy neříkej nikdy, ale zatím chceme udržet český tým, jsme s Opavou jediný podobný projekt sázející na domácí hráče. Naší cestou a DNA chceme být jiní než ostatní. Tahle práce mě neskutečně naplňuje a zatím nevidím důvod do toho sahat,“ prozrazuje písecký kouč Jan Čech.

V podobném duchu mluví letní posila Johan Haiblík, o němž po minulém ročníku legendární Jiří Zídek mluvil v superlativech i s ohledem na jeho případný posun do reprezentace: „Udělal ohromný progres,“ tvrdil o něm historicky první český basketbalista v NBA. A co Haiblíkův přesun do Písku? „Lákalo mě, že bychom mohli poskládat ryze český tým a se spoustou kluků se navíc znám osobně.“

Sršni vstoupili teprve do svého druhého ročníku v KNBL. Rovněž ukázali na příkladu rozehrávače Vojtěcha Sýkory, že i z jihu Čech si lze obléknout reprezentační dres. Všechno to přitom začalo před devětadvaceti lety skromným volnočasovým kroužkem pro děti na Základní škole J.K. Tyla. Dnes s bilancí 8-1 při jediné porážce od Opavy přehrávají v nejvyšší soutěži etablovanější basketbalové adresy.

„Je to odměna za poctivou přípravu a za to, že kluci na sobě chtějí pracovat a ví, že když budou táhnout za jeden provaz, mohou dosáhnout čehokoli. Je to ale pořád jen osm výher, všechny týmy se ještě sehrávají a každá další výhra bude už těžší a těžší. Je dobře, že máme širokou soupisku. Když pominu Nymburk, je jedna z nejširších v lize. Chceme dávat prostor mladým klukům, konkrétní cíle si ale nedáváme,“ zůstává na zemi trenér Čech.

Písek je rovněž oživením z pohledu fanoušků. Ve městě jde o sport číslo jedna, a jak jsou jeho příznivci živelní, ukázali na výjezdu v Ústí nad Labem. Ve skoro vyprodané hale na palubovce vicemistra zaujali organizovaným a fandícím kotlem. Záběry jak z Řecka nebo Srbska, kde je basket náboženstvím.

„Jako klub organizujeme tři až čtyři výjezdy ročně tím, že zadotujeme autobus pro fanoušky. Město a kraj basketem žijí. Je to krásný příběh, lidem to chceme dopřát. Máme dvě třetiny týmu složeného z odchovanců a mladých kluků, kteří ví, proč přišli do Písku. Lidé náš příběh žijí s námi, a když se podívám na tribunu, všechny fanoušky znám. Jsou to hráči dorostu, žáků, B-týmu, rodiče hráčů. Jsme jedna rodina,“ kvituje Čech.

Letos se Písek dokonce dočkal regionálního soka z Jindřichova Hradce, který v lize nahradil vyloučený Kolín. „Je to sice derby, ale soupeř je od nás vzdálený sto kilometrů, moc to neprožívám. Navíc jdeme jinou cestou, v týmu mám víc kluků se vztahem k Jindřichovu Hradci než má on sám. Není to konkurence a do rivality El Nordica (derby mezi Ústím a Děčínem) to má daleko,“ uzavřel kouč, sportovní manažer a šéftrenér mládeže v jedné osobě.

9. kolo KNBL

Sluneta Ústí nad Labem - Sršni Písek 61:72 (15:19, 34:33, 53:50)

Nejvíce bodů: Varner 25, Oguama 11, Vyoral 8 - Karlovský 21, Sýkora 15, Martin Svoboda 13. Diváků: 1290