Satoranský odmítl reprezentovat. Rozhodnutí chápeme, řekl Welsch

PŘÍMO Z HAAGU | Jeho přítomnost mohla Nizozemcům v Haagu přitížit. Tomáš Satoranský se však po delším zvažování rozhodl, že po euroligovém zápase v Mnichově do Haagu neodbočí a národní mužstvo neposílí. Po porážce Barcelony v Bavorsku 78:100 odcestoval s klubem. „Od začátku jsme se tou informací pracovali tak, že to bude potvrzeno či vyvráceno na poslední chvíli, což se v uplynulých dnech vlastně uskutečnilo a došlo k potvrzení, že Tomáš reprezentaci neposílí,“ prozradil po sobotním tréninku v Haagu manažer reprezentace Jiří Welsch.

Když se Satoranský naposled představil v národním dresu v únoru proti Velké Británii. Byl z toho double double za 21 bodů a deset asistencí, které podpořil ještě čtyřmi doskoky. Svou sbírku však nyní nerozšíří. Jasná prohra Barcy v Eurolize tomu pravděpodobně nepomohla. Mnichovský Andreas Obst rekordními jedenácti trojkami katalánský velkoklub potupil. V dresu lvů si chuť nespraví.

Welsch hovořil také o Satoranského spoluhráči Blaugranas Janu Veselém. O jeho absenci bylo jasno ještě dříve. „S oběma jsem mluvil, jak osobně, tak i telefonicky. Komunikoval jsem s vedením Barcelony. S Honzou jsme si to potvrdili finálně už ve středu, během telefonátu. Z mé strany se jednalo spíš jenom o potvrzení jeho dřív deklarovaného přístupu, že když se kalendáře FIBA a Euroligy překrývají, tak do těch situací nepůjde. Tomáš mi poté volal a říkal, že po dalším zvažování situace, a po rozhovorech primárně s trenérem se rozhodl, že nakonec do Holandska nepřicestuje,“ vysvětloval Welsch.

V Haagu proti Oranjes by tak měla reprezentace nastoupit s největší pravděpodobností se stejnou dvanáctkou hráčů, kteří se představili v Pardubicích při čtvrteční výhře 96:74. „V tuto chvíli za reprezentaci chci říct jen to, že je absolutně podporujeme a chápeme jejich rozhodnutí. Zároveň stoprocentně věříme ve skupinu hráčů, kteří v Haagu jsou. Věříme v to, že jsme schopni tady v neděli dokončit naši misi a splnit to, pro co jsme sem přijeli,“ doplnil Welsch.