Češi trénovali v Haagu. Balvín nabádá k obezřetnosti. Přijede Satoranský?

PŘÍMO Z HAAGU | Už v neděli mohou čeští basketbalisté zpečetit postup na EuroBasket 2025. Stačí k tomu „jen“ porazit v Haagu domácí Nizozemce. Národní tým přicestoval do místa konání už v pátek večer, ale bez zpoždění se to neobešlo. Přesto kouč Diego Ocampo reprezentanty vyhnal na palubovku v působivé hale Sportcampus Zuiderpark. „Jsme v dobré pozici, chceme odtud v pondělí odjíždět s vědomím postupu, ale domácí nemají co ztratit,“ řekl bezprostředně po tréninku pivot Ondřej Balvín.

Než započal trénink národního týmu, byla chvíle na to si celý sportovní komplex v Haagu projít. Nejde jen o basketbalovou halu. Při vstupu do areálu z jedné strany má člověk pocit, že snad vstoupil do vysokoškolského kampusu. Hodně světla a prostoru, posezení se stoly, u kterých vegetuje řada mladých lidí a hned vedle jakási kavárna se sportovními motivy.

Při hledání vstupu k palubovce člověk míjí dveře se skleněnými otvory. Vedly do haly, kde byl navezen písek. V tomto komplexu totiž trénují i beachvolejbalisté. Zároveň zde ale zázemí mají také další sporty jako taekwondo, korfbal, volejbal a pochopitelně taky basketbal. Útulná hala má kapacitu tři a půl tisíce diváků.

A právě v pátečním večeru patřila české reprezentaci. Kouč Diego Ocampo měl k dispozici všechny hráče, i když jak se to vezme. Pořád je ještě ve hře, že by českou reprezentaci mohl posílit pro zápas v Haagu Tomáš Satoranský. Hvězdný rozehrávač se zkušenostmi z NBA v pátek se svou Barcelonou podlehl vysoko v rámci Euroligy na palubovce Bayernu Mnichov 78:100. Jeho přesun do Haagu je v oparu nejistoty. „Teď nevím, budeme se o tom teprve bavit. V sobotu uvidíme,“ řekl kouč české reprezentace Diego Ocampo neurčitě.

Satoranský by byl pochopitelně vítanou posilou, byť v Pardubicích se potvrdilo, že Oranjes momentálně jsou kvalitou pod českým týmem, a když se Češi semknou a zahrají basketbal, na který mají, Nizozemce by měli porážet. I když podle Balvína nelze čekat podobně jasný výsledek jako ve čtvrtek na české půdě.

„Rozhodně tady nikdo nečeká stejný výsledek jako v Pardubicích, ale aktuálně jsme v dobré pozici. Na jednu stranu je to ale extrémně nebezpečné. Oni hrají doma a nemají co ztratit. Ze všech různých lig jsem zažil, že výrazné vedení nic neznamená. Pamatuju si, když jsem hrál ve Španělsku na Kanárech, tak jsme prohrávali s Murcií o 28 bodů o poločase. Pak jsme to za pět minut otočili a vedli jsme plus pět,“ nabádá k obezřetnosti Balvín a Ocampo přitakává. „Musíme tentokrát hrát dobře celý zápas. Víme, že musejí reagovat na vývoj skupiny. Budou silní před vlastními fanoušky,“ upozorňoval španělský kouč.

V Haagu se dá čekat, že se Nizozemci pokusí hrát více týmově. V Pardubicích explodoval rozehrávač Keye van der Vuurst, který jen za první poločas nasázel patnáct bodů. Jenže jako by se Oranjes nechali ukonejšit jeho výkonem a neměli plán B, což jim po přestávce zlomilo vaz.

„Přišlo mi, že fakt až moc spoléhali na individuality. Kromě Van der Vuursta tam neměl nikdo úplně den,“ má jasno Balvín.

Češi mohou v Nizozemsku dokonat další postup na velký turnaj. Však také na EuroBasketu chyběli naposled v roce 2011. Z předešlých čtyř účastí vyčnívá v dobrém turnaj v roce 2015, kdy parta kolem Satoranského a Jana Veselého brala sedmé místo. Teď navíc Češi sahají po závěrečním turnaji ve značně omlazené sestavě, kde více prostoru dostávají Vojtěch Sýkora a Richard Bálint. Na šanci pak čekají i František Rylich nebo Martin Svoboda.

„Po tom EuroBasketu, který jsme odehráli doma v roce 2022, už bylo jasné, že se musí vážněji zapojovat mladá generace. Začalo to s Vítem Krejčím, který tu momentálně není, ale z těch mladých je s námi jako by nejdéle. Třeba já, Vojta Hruban a další zkušenější hráči jsme si prošli tímto obdobím. Pamatuju, když jsem začínal v reprezentaci pod Budínským. Je důležité, aby získávali zkušenosti. Ti naši mladí kluci už jsou ale docela ostřílení,“ doplňuje Balvín na adresu svých mladších kolegů.

Jak se bude dařit nejen českému habánovi pod košem, ale třeba taky mladým puškám, to se dozvíme už v neděli odpoledne. Zápas v Haagu začíná v 15 hodin a iSport.cz bude u toho.