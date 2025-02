Basketbalová Opava řeší spory. Nebýt rodiny, už jsem to položil, říká Czudek

Czudek dotáhl Opavu v sezoně 2022/23 k titulu, o rok dříve pod jeho vedením slezský celek opanoval národní pohár a etabloval se v evropských pohárech. Český basketbalista roku 1997 se o sporech uvnitř klubu a celkovém vnímání situace rozpovídal pro deník Sport.

Proti Děčínu se ve středu děly velké věci. Otočka skóre, podpora diváků vaší osoby skrze demonstraci. Jak jste prožíval ty poslední dny a hodiny?

„V určitém presu a smutku jsem už půl roku. Na zasedáních klubového představenstva jsem byl často v defenzivě. Teď to v posledních čtrnácti dnech vrcholilo. Připravit se na Děčín bylo složité. Podlamovaly se mi nohy. Realizační tým se semknul. Situace je vážná, pro hráče nepřehledná. Na hřišti nám to nešlo. Byl jsem šťastný, že jsme to nakonec výsledkově zvládli. Nebýt rodiny, kamarádů, hráčů a mnohých lidí v klubu, už bych to asi položil.“

K tomu ještě zpráva, že v noci zemřel kouč Vladimír Klimt, který byl vaším basketbalovým mentorem.

„To byla velká rána. Odešel trenér, který mě vedl deset roků. Naučil mě mít rád basketbal. Když je tam láska, člověk dělá kvůli sportu i určité oběti. Díky panu Klimtovi jsem to někam dotáhl jako hráč i trenér.“

Proč vlastně dochází ke sporům mezi vámi, představenstvem a magistrátem?

„První věc byl neúspěch v minulé sezoně, kdy jsme nezvládli čtvrtfinále play off a padli v derby s Ostravou. Byl to průšvih. Na představenstvu po mně chtěli zhodnotit sezonu a důsledky neúspěchu. Už tam jsem cítil, že chtějí slyšet slib, že se to nebude opakovat. Těžko ale člověk řekne, že má recept na úspěch. Bylo to konfrontační. Při povodních se na mezilidské vztahy moc nehledělo. Sportovní klub je něco jiného než firma. Úspěch Opavy byl vždy založen na rodinné atmosféře. Korporátní věci, které do toho vnášel předseda představenstva pan Vysocký, za mě nebyly dobré. Město řeklo, že chce z klubu firmu. Od té doby jsem byl v opozici.“

Obecně ale klub šlape dlouhé roky nadstandardně. V čem je problém?

„Položil jsem