Čtete: Euroligové hrdinky USK: silná Američanka, vítězka WNBA, sestra brankáře i Češky

Věk: 25 let

Pozice: pivotmanka

Pod košem byla největší síla USK. Pokud Brionna Jonesová byla královnou závěrečného Final Six v Zaragoze, Magbegorová se jala role korunní princezny. V semifinále přivedla k šílenství Fenerbahce svým koncertem doskoků, a byť jí finále na první pohled tak dobře nevyšlo, taky ona byla blízko double-double s devíti body a deseti doskoky. Nepřekvapilo, když byla po boku Jonesové zařazena do All Star týmu Final Six.

Zatímco pro řadu hráček USK se v neděli jednalo o TOP výsledek kariéry, Magbegorová úspěchy snad přitahuje. Se Seattlem Storm v roce 2020 opanovala WNBA a loni v Paříži získala s australskou reprezentací bronz na olympiádě. V duelu o třetí místo s Belgií byla s 30 body nejlepší střelkyní zápasu. Přitom se narodila na Novém Zélandu nigerijským rodičům. Od šesti let ale žila v Austrálii, která v ní získala poklad. Ve 25 letech má vše před sebou.

Ezi Magbegorová z USK Praha • Profimedia.cz