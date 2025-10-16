Bartoň: Chci rytmickou hru, nemáme atlety jako Francie. Czudek asistentem? Citlivá věc
Po dvanácti letech bude vládnout české kabině ryzí čeština. Řeč je o basketbalové reprezentaci mužů, kterou po španělském kouči Diegu Ocampovi převzal Luboš Bartoň. Vlétl do toho po hlavě, vyhlíží nové asistenty ze zahraničí, ale ve hře je stále i spojení s Petrem Czudkem. Baví se s hráči a má svůj seznam možných borců pro reprezentační dres. V podcastu iSport Extra odhalil některá zajímavá jména, na která myslí.
Zároveň si ale nestaví vzdušné zámky, že by vytasil z rukávu mládence, kteří najednou ze dne na den potáhnou reprezentaci v tolik avizované generační obměně. „Třeba Samoura, sice hraje až třetí francouzskou ligu, ale v ročnících 2000 a níž jsme na tom špatně, takže ti kluci výš v Evropě moc nehrají. Mít Samouru teď v USK, tak je můj nejlepší hráč,“ říká Bartoň, který kromě reprezentace vede od nové sezony na Folimance i pražský USK.