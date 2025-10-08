Bartoň: Balvín překročil Rubikon, repre už je minulostí. Co duo z Barcelony?
Už na konci listopadu startuje pro basketbalovou reprezentaci mužů kvalifikace MS 2027. Bude to ostrý start do zamýšleného čtyřletého cyklu pro nového kouče Luboše Bartoně, který by měl vrcholit EuroBasketem 2029. V tuto chvíli ještě není stoprocentně jasno o jeho realizačním týmu. Česká basketbalová federace by měla všechna důležitá jména odtajnit v příštích dnech. Hlavní informace tohoto týdne? Bartoň se sešel s Ondřejem Balvínem.
Minulé pondělí byl Luboš Bartoň jmenován trenérem národního týmu. Sám připustil na středeční tiskové konferenci, že počáteční radost se už změnila na příjemné starosti. Čas totiž utíká. Češi už 28. listopadu v pražské hale Královka přivítají Švédsko v boji o cestu na MS 2027 do Kataru. „Už se maká,“ prohodil vážně, ale s potutelným úsměvem Bartoň.
Zatím ale není jasno, kdo bude vítězi Euroligy s Barcelonou z roku 2010 pomáhat v pozici asistentů. „Ještě to není hotové. Řešíme pár jmen. Věřím, že budeme kompaktní skupina lidí, která hráče nakopne, co se týče energie, ale dokáže i tým tmelit. Taky věřím, že s těmi lidmi bude spokojená i veřejnost,“ řekl Bartoň.
Když v pondělí 29. září skončil španělský trenér Diego Ocampo, začalo jednání se současnými reprezentanty, které funkcionáři nenechávají náhodě. Manažer národního týmu Jiří Welsch cestoval minulý týden do Barcelony, aby jednal s dvojicí Tomáš Satoranský a Jan Veselý. Konala se i debata s českými oporami Nymburka, došlo na telefonáty do Polska Martinu Peterkovi a do Německa Richardu Bálintovi.
„Vnímali jsme, že je důležité ujasnit si, jak to je s dvojicí Satoranský, Veselý. Oba potvrdili zájem dál reprezentovat. Závisí to na jejich programu v klubu a zdravotním stavu. V pátek jsme hovořili s trojicí Jaromír Bohačík, Vojtěch Hruban a Martin Kříž. Potkali jsme se i s Tomášem Kyzlinkem a dali jsme si zhruba čtrnáct dní na to, abychom si ujasnili, jaký bude jejich závazek do budoucna směrem k reprezentaci,“ řekl Welsch.
Balvínův comeback? Spíš ne
Bartoň se dále spojil na dálku i s Vítem Krejčím, ale došlo také na debatu s Ondřejem Balvínem, který před EuroBasketem oznámil konec kariéry. V podcastu iSport Extra Welsch řekl, že všichni hráči mají dveře do národního mužstva otevřené a platí to i pro Balvína. Zdá se však, že na velký comeback nedojde.
„Sedli jsme si toto pondělí a musím říct, že to byla moc příjemná konverzace. Bylo ale vidět, že Ondra už překročil Rubikon a reprezentace je pro něj minulostí. Bavili jsme se v pozitivním duchu, ale už pro něj není krok zpátky. Děkoval mi za snahu ho přesvědčit, aby ještě popřemýšlel o návratu, ale ten stav zůstává neměnný,“ prozradil Bartoň a řekl, že blízká budoucnost je nejistá i u Kyzlinka. „S Tomášem jsem hovořil opakovaně. Očekávají koncem roku přírůstek do rodiny a zvažuje návrat do Číny, takže uvidíme,“ dodal někdejší kapitán národního celku.
Co se týče otázky generační obměny, nový trenér brzdil přílišné nadšení z potenciálních nových jmen. Vše totiž nepůjde najednou, největší talenty teprve budou dorůstat. Řeč je zejména o oporách reprezentačních výběrů do šestnácti a osmnácti let.
„Největší jméno z těch hráčů 21 let a mladších je Kuba Nečas, který by mohl hrát a mít větší roli klidně už teď. Jenže působí v Americe na univerzitě a k dispozici bude nejdřív v létě příštího roku. V ročnících 2005 a 2006 momentálně nemáme hráče, kteří by byli připraveni hned hrát. Jsou tu Lukáš Smažák nebo Nikos Koulisianis. Vím o nich, sleduju je, ale letos to asi ještě nepřipadá v úvahu,“ řekl Bartoň a zmínil i zajímavá jména z kategorie U16, kde vládnou Marek Houška nebo Matěj Buben.
V první fázi kvalifikace MS se Češi utkají se Švédskem, Slovinskem a Estonskem. Řežba započne už koncem listopadu v Praze proti Tre Kronor, završena bude až začátkem letních prázdnin. Tři první celky postoupí do dalších bojů. Poslední tým se bude muset spokojit pouze s předkvalifikací na EuroBasket 2029, což by byl pro český basketbal značný úpadek. V předkvalifikaci na poslední ME se neúspěšně potili třeba Slováci proti Švýcarsku či Ukrajině.
„Bude důležité dobře poskládat tým hned na úvod. Co se týče Švédů, mají tam hráče ze španělské ligy, ale nejsou v euroligových týmech. To je nevýhoda pro nás, výhoda pro ně. Bude záležet, jestli budou zdraví. Třeba Ludde Häkanson měl dost zdravotních problémů. Švédové jsou na vzestupu, podobně jsou na tom Estonci, kteří mají také zajímavé hráče ve španělských a italských soutěžích,“ varoval nový šéf reprezentační lavičky, který bude mít český rybník jako na dlani díky angažmá v USK Praha.
Rozpis utkání první fáze kvalifikace MS
Datum
Utkání
28. listopadu 2025
Česko – Švédsko (Praha, Královka)
1. prosince 2025
Estonsko – Česko
27. února 2026
Slovinsko – Česko
1. března 2026
Česko – Slovinsko
3. července 2026
Švédsko – Česko
6. července 2026
Česko – Estonsko