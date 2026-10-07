Slavia v Lize mistrů na úvod padla. Basketbalisté v azylu vysoko podlehli Berlínu
Basketbalisté Slavie Praha NBK vstoupili do Ligy mistrů v azylu v Pardubicích vysokou porážkou s německým šampionem Albou Berlín 86:110. Nejlepším střelcem vítězného týmu byl s 21 body Brandon Angel, na straně domácího týmu zaznamenal 15 bodů a 8 asistencí Ronaldo Segu, double double za 10 bodů a 10 doskoků si připsal Nana Owusu-Anane. Další zápas čeká svěřence trenéra Orena Amiela příští týden ve středu v Bilbau.
„Tým je docela nový, takže všem klukům to ukázalo, jaký to bude level. Jak ty týmy, proti kterým budeme hrát, dokážou trestat každou chybu. To se dnes dělo docela běžně a bylo to smrtící,“ řekl novinářům křídelník Slavie Vojtěch Hruban. „Já si myslím, že ta cesta vede už jenom nahoru. Myslím, že jsme daleko lepší, než ukazuje dnešní výsledek. Alba není soupeř, který by nám nějak historicky seděl. Věřím, že se z toho poučíme a půjdeme dál. Náš tým má svoji sílu a kvalitu a dnes jsme ji neukázali,“ uznal zkušený reprezentant.
Slavia před 1593 diváky v Enteria Aréně vedla jen na začátku, kdy na jednu úspěšnou šestku Sama Griesela odpověděl Martez Brown a dal v soutěži první body týmu, který vznikl sloučením Slavie s mistrovským Nymburkem, účastníkem devíti z deseti odehraných ročníků Ligy mistrů. Alba od snížení Patricka Samoury na 6:7 předvedla jedenáctibodovou šňůru, kterou ukončil až František Rylich a dvěma trojkami za sebou zkorigoval stav na 12:18.
Na přelomu první a druhé čtvrtiny nástupce českého šampiona vyrovnal devítibodovou sérií na 21:21. Potom ještě Slavia dvakrát dotáhla náskok soupeře díky trojce Travise Harpera a koši Davida Böhma, ale po trefách Joea Wieskampa a Justina Beana z perimetru za sebou se už německý šampion držel zase v náskoku. Do poločasu narostl na 12 bodů, protože se před pauzu trefili z dálky Wieskamp a Julius Böhmer.
Druhou půli navíc načal už čtvrtou trojkou v utkání Wieskamp. Na snížení Segua zareagovali hosté devítibodovou šňůrou a vedli už 64:42. Slavia se nejblíže dostala na rozdíl 16 bodů po koši třetího nejlepšího střelce historie Ligy mistrů Vojtěcha Hrubana a třech úspěšných trestných hodech Böhma.
Alba potom ale opět navyšovala rozdíl a nezastavil to ani dobrý vstup Slavie do závěrečné čtvrtiny, kdy dal trojku Owusu-Anane a následně koš Segu. Následovala ale série hostů 8:0 a Alba pak vedla dvakrát i nejvyšším rozdílem v utkání o 28 bodů. Amielův tým už skóre jen mírně zkorigoval.
„Převládá asi hlavně naštvání, ale můžeme být naštvaní jen sami na sebe. My jsme ten zápas nezvládli. Alba byla prostě lepší. Ukázala nám, jak to v Champions League chodí. Myslím, že spousta kluků to potřebovala vidět, že to nebude nic jednoduchého,“ dodal Hruban.