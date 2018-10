Vémola čeká na Tysona v Praze: Vidím se v něm a dokážu pochopit i úlety

Podruhé v Praze, ale poprvé v rámci slavné tour. Mike Tyson navštívil českou metropoli už v roce 2011, kdy byl i hostem v redakci deníku Sport. Nyní se vrací v rámci show, v níž vypráví svůj neuvěřitelný životní příběh. Zcela poprvé ale bude mít na svém vystoupení hosta. Tím bude český MMA zápasník, šampion XFN Karlos Vémola, který amerického ranaře už dlouho obdivuje.

Co pro vás znamená, že se stanete součástí galavečera Mika Tysona v Praze?

„Je to ohromná čest. Netajím se tím, že se v něm trochu vidím. Tyson totiž rozhodně nebyl jedním z nejlepších a nejtechničtějších boxerů. Hodně i prohrával. Přesto byl jednou z nejvýznamnějších boxerských osobností. Tyson je box. Řekne se box a všechny napadne Muhammad Ali a Mike Tyson. I přesto, že bylo i mnoho výsledkově lepších šampionů. Tyson, to je obrovské charisma, obrovská osobnost. Ohromně moc lidí zaujal a strhl k tomu sportu. A o to samé se snažím já. Samozřejmě že to dělám v mnohem menším měřítku.“

Tyson proslul i jako velmi kontroverzní osobnost. Nekazily vám náhled na něj jeho kauzy?

„Vůbec ne. Hodně ho dokážu pochopit. Nedokázal se zkrátka uhlídat. Měl najednou peníze v úplně jiném měřítku. Já taky pocházím z chudých poměrů a je všeobecně známé, že on byl z hodně chudé rodiny. Když boxoval v takové kvalitě, tak to znamená, že musel od malička dřít a odříkat si. Většina lidí se s tím nedokáže ztotožnit. Proto ho odsuzují. Já se s ním dokážu ztotožnit. Takový člověk nemá dětství, nemá pubertu, nechodí za holkama. Jenom trénuje. Nic jiného skoro nezná, protože na to nemá čas ani peníze. On najednou vydělal miliony dolarů a zjistil, co vše si může dovolit a dopřát, co dříve nemohl. Já si dokážu dost dobře představit, jak snadno to může člověka strhnout. Nikdo mu to nemůže moc zazlívat.“

Opravdu?

„Ano, protože to, co všichni puberťáci dělali v malém a léta, on vůbec neznal. Nic. Proto dokážu kauzy slavných zápasníků tolerovat. Tyson byl nejmladší mistr světa. Skutečně neměl žádné opravdové dětství a pubertu. Najednou přišel k penězům a mohl skoro vše, takže se úplně nedivím, že tomu propadl. Dokážu si představit tu dřinu, odříkání a utrpení, co zažil jako mladý kluk, když neměl ani dolar a bydlel u trenéra, který ho vychovával. Když najednou peníze měl, tak si je zkrátka vychutnal na maximum.“

Tyson se ale málem také dostal na absolutní dno. Před úplným pádem mu pomohlo i to, že začal vyprávět svůj příběh a vznikla tour, s níž tento čtvrtek navštíví Prahu. Jak se těšíte na něj coby vypravěče?

„Já ho samozřejmě sleduji a jeho život znám. Těším se, že tam uslyším i něco nového, co jsem v dokumentech neviděl. Taky se ohromně těším, že se ho třeba budu moct sám na něco zeptat. Bude to určitě veliký zážitek.“

A na co se ho například hodláte zeptat?

„No, mně se třeba líbí jeho fráze, že nebyl byznysmen, ale zabiják. Dnešní zápasníci jsou podle něj byznysmeni. Já bych chtěl být třeba obojí. Chtěl bych mít v sobě to, co on, což myslím, že i trochu mám. Ale zároveň chci být i ten byznysmen. Takže by mě zajímala jeho skutečná vnitřní motivace. Opravdu šel do ringu s tím, že chce ubližovat? Chtěl bych od něj zkrátka slyšet, co jej hnalo dopředu. Já mám své důvody, ale zajímaly by mě ty jeho. Jestli opravdu neřešil finance a chtěl jen lidem ubližovat.“

On byl opravdu kontroverzní personou. Ale dejme tomu, že veliká Amerika to snesla a své fanoušky si našel. Vy jste však jednoznačně nejsledovanější zápasník v České republice. Co to pro vás znamená? Jak přemýšlíte nad svým mediálním obrázkem? Na kolik si to hlídáte?

„Snažím se hodně. Protože vnímám velikou zodpovědnost. Ode mě se odráží světlo MMA. Nechci dělat špatný příklad. Nechci, abych od našeho sportu, nedej Bože, někoho odrazoval. Ale na druhou stranu si neodpustím to, že vše řeknu, tak jak to je a co si myslím. A když proti mně bude mít soupeř nějaké hloupé řeči, tak ať si o mně lidé myslí, že jsem moc namachrovaný, ale vždy říkám, co si myslím. Nebudu to nikdy upravovat kvůli veřejnosti, jenom proto, aby si o mně nemysleli, že jsem namyšlený. To si nedokážu odpustit.“

Sám před lidmi vystupujete taky velmi často. Děláte například i přednášky.

„Ano, snažím se náš sport i životní příběh nás bojovníků přiblížit. Chci, aby lidé věděli, že nejsme nějací burani a chlápci, co se mlátí po ulicích. Snažím se, aby nás vnímali jinak. A pokud bych se jen schovával v tělocvičně, tak by se mi to nepodařilo. Musím mít zkrátka správnou zodpovědnost, jako šampion. Jako měl například Muhammad Ali. Zodpovědnost opravdu cítím velikou, proto musím pořád přemýšlet, co dělám a říkám.“

Mike Tyson byl známý i tím, že občas nedokázal udržet nervy na uzdě. Dokázal se poprat na vážení, vykřikovat, že soupeři sežere děti… Vy občas působíte taky velmi ostře, ale mohlo by se stát, že byste byl podobně nepříčetný?

„Já doufám, že ne. To je právě to, některému soupeři bych nejraději dal facku už při vážení, ale opravdu nechci vrhat špatné světlo na náš sport. Skutečně nesu velikou zodpovědnost. Když byla éra Tysona, tak v tu dobu byl box na vrcholu. On nemusel nic pro box dělat. MMA tak daleko ještě není. Já ho spoluvytvářím. Nemohu si dovolit nějaké skandály. Někoho třeba kousat, aby si o nás lidi mysleli, že jsme barbaři. Jako správný šampion v sobě musím jakýkoliv vztek udržet. Musím prostě dokázat, že jsme kulturní sportovci a MMA není nic jiného než sport.“

Takže rvačka před zápasem nepřipadá v úvahu?

„Ne. A v tom je náš sport krásný. Mám-li proti někomu něco, tak mu můžu legálně v kleci namlátit.“ (směje se).

A nakolik jste si sám vědom, že své soupeře mnohdy porážíte psychicky? Nakolik se jim třeba i snažíte dostat do hlavy?

„Já se jim nesnažím nijak dostat do hlavy. Já jsem si naprosto jistý, že je porazím psychicky. Protože oni tomu v životě neobětují to, co já. Já si nenamlouvám někde před zrcadlem, že jsem nejlepší. Já si to dokazuji v posilovně. Vím, že jsem trénoval čtyřikrát denně. Že jsem nevynechal jediný trénink, neporušil jsem ani trochu dietu a že tomu dávám víc než kdokoliv jiný. Tak mi může ten soupeř říkat, co chce. Nedokáže mě to rozhodit.“

Opravdu nikdy?

„Ne. Vidím navíc hned, že tomu, co říkají, ani sami nevěří. Hned to poznám. Říkám proto například, že jestli věří, že mě porazí, ať vsadí svou výplatu proti mé. Ve chvíli, kdy nechtějí, tak si dostatečně nevěří. Ať mi netvrdí, že mě porazí a nedokážou na to přitom vsadit výplatu. Tím mi říkají, že vědí, že prohrají. V tu chvíli jsem automaticky na koni! To jsou malé věci, které si neuvědomují. Já jsem si vždy jistý, že vyhraju a můžu proto vsadit klidně svou výplatu.“