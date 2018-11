Tyhle debilní otázky dostávám teď často. Odpovím otázkou: Jak víš, že hlasy nakupovalo UFO? Popřípadě Dufek. I kdyby, já o tom nic nevím a především nikdy nemůžu ručit za všechny členy strany. To snad platí pro všechny strany. Přesto si za UFem stojím, věřím mu a lidi v něm patří mezi mé přátele. Žádnou dotaci jsem nedostal přiklepnutou za odměnu. Tato konkrétní akce dostává dotace již minimálně šest let a to jak od kraje, tak od města. Nemá to tedy nic společného s mým vstupem do politiky, ale s velikostí a významem konkrétní akce.