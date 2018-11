Wildera a Furyho museli držet, když se potkali: Půjdeš k zemi! Jsi klaun!

Řežba se vším všudy. Souboj o mistrovský pás těžké váhy organizace WBC je vyhrocený od chvíle, kdy byl souboj v září oznámen, pár dnů před samotným zápasem napětí graduje.

Američan Wilder se s Furym postrkoval už na tiskové konferenci. „On i celý jeho tým jsou nervózní a rozrušení, protože vědí, že prohraje,“ měl hned jasno Fury.

Na souboj se těší. Rád by znovu zažil pocit výhry v titulovém zápase. Poté, co s velkou slávou porazil tehdejšího krále těžké váhy Vladimira Klička, přestal zápasit a do ringu se podíval až po třech letech. „Jsou to přesně tři roky, co jsem přijel do Německa a nakopal do zadku Klička, a to samé udělám v sobotu s Deontayem,“ řekl Fury.

Teď si věří a doufá, že svého soupeře dokáže knockoutovat. „Byl jsem uvolněný, protože jsem se bojovníkem už narodil. On musí bojovat sám se sebou. Nikdo ho pořádně ani u něj doma neznal, když se stal šampionem,“ rýpl si do soupeře.

Je to ale Wilder, který je považován za favorita. Není také divu, na svém kontě má 40 výher (Fury 27), ve své kariéře neměl žádnou větší pauzu a navíc je držitelem pásu. „Na tuhle chvíli jsem čekal celou svou kariéru. Fury měl tu svou, když porazil Klička, teď je řada na mně. Trpělivě jsem čekal,“ vzkázal.

Oba věří, že dokážou toho druhého porazit před limitem. „Ukážu všem, že umím dobře boxovat. Půjde k zemi,“ slíbil Wilder Furymu. Ten se však zahanbit nenechal a vrátil mu podobným stylem: „Chystám ho pořádně bít do tváře, aby vypadal jako klaun, kterým taky je.“ Jejich ostrá prohlášení však zdaleka nekončila. „Roztrhám ho na kusy jako pitbul,“ křičel Fury. „Koukal jsem se do očí zabijáka, ale viděl jsem jen kotě,“ vrátil mu Wilder.

Parádní předehra pro parádní souboj? Pokud ano, fanoušci se mají na co těšit.