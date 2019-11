ŽIVĚ: Exploze boxu v obchoďáku! Ranaři i sexy dívky rozdivočili publikum | iSport.cz

Modrý ring uprostřed obchodního domu Arkády Pankrác obklopený fanoušky, kteří duely sledují i z ochozů ve dvou dalších patrech. Lepší místo konání snad ani zvolit nešlo. Mistrovství České republiky v boxu oslovilo veřejnost jako nikdy předtím.

„Tak to je solidní rachot, kámo,“ utrousil jeden z diváků ke svému kamarádovi, během toho, co publikum povzbuzovalo boxery v jednom z mnoha zápasů, které byly na šampionátu k vidění. Atmosféru dnešních semifinálových bojů navíc umocňuje přítomnost dýdžeje a sexy ring girls z klubu Goldfingers.

Největší zásluhu na tom, jak letošní mistrovství probíhá, má manželský pár Adéla a Pavel Hynkovi, kteří jsou hlavními organizátory.

„Myslím, že to splnilo účel. Chtěli jsme ukázat box široké veřejnosti a myslím, že se sem dorazili podívat lidi, kteří by na box jinak nepřišli. A to je přesně ten cíl, proč jsme to dělali,“ vysvětluje Adéla Hynková, která má nestarosti hlavně promo akce.

„Jsem překvapená. Okolo tohoto obchodního centra je mnoho kancelářských budov, proto jsem čekala, že sem přijdou spíše kravaťáci, ale dorazili různorodí lidé a nálada je tu neuvěřitelná. Myslím, že včera toho byl nevětším důkazem zápas Ondřeje Pály a Martina Pince, kdy jsem se obávala, jestli to Arkády Pankrác vydrží,“ upozorňuje usměvavá odbornice na marketing na zápas, který včera doslova otřásl celým obchoďákem.

Zkušený profesionál Pála totiž bojoval s boxerem, který pro něj měl být papírově snadnou kořistí, vždyť Pinc zápasí teprve od ledna. Ale opak byl pravdou. Mohutný kandrdas dal známému rohovníkovi zabrat. Pála si ale nehodlal nechat postup do finále vzít, a poslal troufalého protivníka k zemi fatálním úderem ve třetím kole.

„Snažili jsme se, udělat to trochu jinak, udělat to moderně. Box je sport, v němž jsou klasické hodnoty, ale je potřeba se přizpůsobovat době. A myslím si, že když je možnost box přivést mezi lidi, tak proč toho nevyužít,“ říká Pavel Hynek, který patří mezi hlavní činitele v českém amatérském boxu a je také uznávaným rozhodčím. „Po sportovní stránce jsem opravdu mile překvapený. Mistrovství republiky je totiž čtyřdenní. To znamená, že v každé váze mohlo být až šestnáct účastníků. Mnoho kritiků mi říkalo, že tu bude spousta knokautů, protože budou veliké rozdíly ve výkonech. Nestalo se, prakticky všechny zápasy tu mají mimořádnou kvalitu.“

Český box dostal díky letošnímu mistrovství šanci zazářit, a rozhodně ji nepromarnil. Sami zápasníci jsou za tuto možnost vděční.

„Včera byly zaplaveny sociální sítě příspěvky i od boxerů, kteří si to ohromně užívají, protože řada z nich před tak velikým publikem nikdy nezápasila. A když člověk vnímá, jak nadšeně se o tom baví, tak to nás těší asi nejvíc,“ konstatuje spokojeně Adéla.

Organizovat několikadenní akci v takovém rozsahu rozhodně není snadné, ale celý tým šampionátu to zvládl velmi dobře.

„Měli jsme štěstí, že se k nám připojila parta nadšenců. Jsme moc rádi, že do toho šli. Nebudu tvrdit, že to bylo vždycky úplně jednoduché. Občas jsme doma měli taky trošku zápasy,“ směje se Adéla. „Naštěstí to neskončilo žádným káóčkem. A na body zatím vyhrávám já, myslím,“ dodává.

V neděli čeká organizátory veliké finále v pražské Lucerně, kam se šampionát vrací po čtyřiceti letech.