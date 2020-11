Tyson je zpět! Zápas, nebo jen show? Pojede se podle speciálních pravidel

Když mu bylo dvacet, fascinoval svět poprvé. Ukořistil titul WBC a stal se tak nejmladším šampionem těžké váhy. Později Mike Tyson bavil fanoušky nejen výkony, ale i excesy. Utrácením velikého majetku, sexuálními skandály a pádem na dno byl skvělým soustem pro bulvár. To už je ale pryč.

V současnosti pověstná „Bestie“ podniká na své farmě, kde pěstuje konopí a objíždí planetu se show, v níž vypráví svůj životní příběh. Zdálo by se, že bývalé sportovní hvězdě už nic nechybí. Omyl. Čtyřiapadesátiletému Američanovi se zastesklo po ringu, začal proto znovu tvrdě trénovat a vyhlédl si soupeře. Bude jím o tři roky mladší krajan Roy Jones Jr., jenž během kariéry vlastnil sedm mistrovských pásů najednou.

A co lze od tohoto střetu čekat? „Může to být dobrý, ale taky to může stát za hov**. Takový ten střed, to nikoho neosloví,“ řekl o návratu legendy Rudolf Kraj, majitel stříbrné olympijské medaile. „Musí se mu to povést, nebo si každý řekne: To je blbec, proč tam lezl, když už je to starej kretén? Je to zkrátka ošemetný. Tyson byl jen jeden.“

5649 Tolik dní uběhlo od posledního profesionálního zápasu Mika Tysona.

Klání velikánů má být pouze exhibicí podle speciálních pravidel. Odehraje se v rámci osmi kol po dvou minutách, při tržné ráně se souboj okamžitě přerušuje a nejsou povoleny knockouty. Promotéři akce sice tvrdí, že K.O. padnout může, ale spíš se jedná jen o reklamu, kalifornská sportovní komise takovou tvrdost de facto zakázala, má jít vlastně pouze o „ostřejší sparing“. Proto se duel nezapíše do oficiálních statistik a namísto rozhodčích jej budou bodovat bývalí boxeři. Nicméně i tento střet titánů má rozhodně smysl. Fanoušci uvidí znovu Tysona mezi provazy. Ten se navíc rozhodl dát všechny peníze, které za comeback dostane, na dobrou věc.

„Bude to pro různé charitativní organizace,“ řekl Tyson pro TMZ Sports. „Nikdo si nemusí dělat starosti s tím, že zbohatnu. Nemusí závidět a tvrdit, že dělám comeback pro prachy. Nic si z toho nenechám. Cítím se přitom dobře, protože můžu.“

Ač by se tedy měla mezi dvěma postaršími rohovníky, kteří dříve nadzvedávali davy ze sedaček, odehrát jen mírná bitva, stát se může cokoliv. Podle Kraje exhibiční zápas vlastně ani neexistuje. „V boxu to nejde. Každý, kdo boxoval a vyhrával, není zvyklý, aby jen dostával údery. I já, když dostanu na sparingu bombu, tak ji chci vrátit. To je instinkt,“ říká český bijec. „Padne jedna tvrdší rána a jsou v sobě. A knouckout může padnout vždycky, nejde ho zakázat. Je to dobrá trefa, kterou člověk nezastaví.“

V rámci galavečera bez diváků se v Los Angeles uskuteční ještě jeden unikátní střet. Kdo by ale čekal, že hlavní předzápas obstarají další zvučná jména boxu, je na omylu. Před „Železným Mikem“ zavítají mezi provazy Youtuber Jake Paul, jehož internetová fanouškovská základna přesáhla dvacet milionů lidí, a basketbalista Nate Robinson, který strávil deset sezon v prestižní NBA.

Oficiální pravidla zápasu Tyson vs. Jones podle sportovního webu DAZN: