Legendy Tyson a Holyfield se chlubí: To jsou těla boxerských důchodců!

Boxerští starci? Možná podle roku narození, ne napohled. Čtyřiapadesátiletý Mike Tyson se pochlubil fyzičkou, jež by mu mohl závidět kdejaký mladík. A co teprve o čtyři roky starší Evander Holyfield, který se udržuje celoživotně v perfektní formě. „Padesát osm, nebo dvacet osm, pořád se cítím skvěle,“ říká sportovní důchodce, který se hodlá také vrátit do ringu stejně jako jeho mladší kolega. Tyson ale čelí podezření z dopingu.

Klobouk dolů, napadne asi každého, když uvidí aktuální formu boxerských veteránů Mika Tysona a Evandera Holyfielda. Bývalí rivalové se spolu střetli dvakrát, pokaždé vyhrál druhý jmenovaný, jednou dokonce odcházel z ringu s ukousnutým uchem. Teď se oba hodlají do ringu vrátit.

„Jsem zpět ve formě, v ringu a na obálkách časopisů,“ hlásá čtyřiapadesátiletý Tyson, jenž chce zpátky mezi provazy po patnácti letech. Jeho znovuzískaná kondice však vzbudila pochyby o tom, zda se k ní dopracoval čistou cestou.

Podle bývalého bojovníka UFC Chaela Sonnena za to Tyson vděčí dopingu. Problémy s nepovolenými prostředky měl přitom i v minulosti. Železný Mike se totiž přiznal, že aby oklamal dopingovou kontrolu, měl připravený umělý penis s močí svých dětí nebo ženy. Býval totiž vášnivým uživatelem marihuany a kokainu.

„Nejen, že Tyson kdysi užíval látky zvyšující výkonnost, užívá je i teď. Do zápasu s Royem Jonesem nastoupí nadopovaný,“ je přesvědčený Sonnen.

Je pravdou, že současná fyzička slavné „Bestie“ bere dech. Zvlášť s ohledem na jeho divokou minulost, kdy dokázal žít velmi nezdravě. Ručička jeho váhy jistou dobu překračovala i 120 kilogramů při výšce 178 centimetrů.

Kraj řekl svůj názor: Vypadají dobře, ale...

To osmapadesátiletý Evander Holyfield je z jiného těsta. Žádná podezření z dopingu, udržuje se v perfektní formě celoživotně. Boxerské rukavice odložil před devíti lety, ale pořád dál trénoval, jakoby se chystal na další bitvu.

„Padesát osm, nebo dvacet osm, pořád se cítím skvěle,“ říká energicky bojovník, jenž v profiringu strávil bezmála třicet let.

Tyson už zná termín svého duelu, do ringu s jednapadesátiletým Royem Jonesem vstoupí 28. listopadu. Holifield přesný termín zatím neoznámil, podle všeho by se ale nebránil třetímu střetu s odvěkým rivalem. Uvidí se tedy, jak na tom Tyson bude, a třeba na třetí pokračování dojde.

Ale je vůbec možné, že vysloužilé legendy předvedou kvalitní zápas? „Mám na to názor, že co bylo, bylo. Vypadají oba fakt dobře, ale z těch úryvků tréninků nelze poznat, jak na tom doopravdy jsou,“ říká Rudolf Kraj, majitel stříbrné medaile z olympiády v Sydney 2000. „V tomhle věku vypadají fakt super, to bez debat! Taky bych tak chtěl vypadat, ale jak to bude doopravdy, to se nechám podat,“ dodává v žertu bývalý český boxer.