Tysonovi předskokani? Hvězda internetu vs. bývalý rozehrávač z NBA

Boxerské legendě Miku Tysonovi je 54 let a je opět v perfektní kondici. • Instagram Mika Tysona

Velký svátek bojových sportů. Do ringu se po patnácti letech vrátí legendární Mike Tyson, v osmikolové exhibici vyzve Roye Jonese Jr. Kdo by ale čekal, že hlavní předzápas obstarají další zvučná jména boxu, je na omylu. Před „Železným Mikem“ zavítají mezi provazy Youtuber Jake Paul, jehož internetová fanouškovská základna přesáhla dvacet milionů lidí, a basketbalista Nate Robinson, který strávil deset sezon v prestižní NBA.

Žádný Anthony Joshua nebo třeba Manny Pacquaio. Jméno Jake Paul asi fanouškům boxu mnoho neřekne, mezi mladými lidmi se však jedná o obrovskou hvězdu. Právě proto se americký Youtuber střetne v hlavním předzápase očekávaného galavečera s profesionálním basketbalistou Nathanem Robinsonem. Třiadvacetiletý internetový tvůrce se mimo natáčení videí věnuje také rapu, jeho počiny sledují dennodenně miliony diváků.

Zápasy mezi hvězdami sociálních sítí se v poslední době staly hitem, i na domácí scéně plánuje organizace Oktagon MMA uskutečnit střet dvou Youtuberů. Zrovna u Paula však vypadá, že to s boxerskou kariérou myslí vážně. Jeden profesionální duel už má dokonce úspěšně za sebou, když si připsal knockout v prvním kole. Jeho cíle jsou však mnohem vyšší, troufá si na samotného Conora McGregora.

„Je to stejně hlavně byznys, bavíme se o prodávání přenosů. Oba máme obrovské fanouškovské základny a až sundám pár lidí, Jake Paul vs. Conor McGregor bude nevyhnutelný zápas,“ nedržel se Američan zpátky v rozhovoru pro CBS Sports. „Neexistuje žádný další zápasník s tak velkou platformou. Chce zápasit s Mannym Paquaiem, ale ten by ho zničil a ztrapnil stejně jako Floyd Maywaether.“

Předtím, než se Paul dopracuje k bitvě s irskou hvězdou, musí nejprve přejít přes Robinsona. Šestatřicetiletý basketbalista má za sebou na rozdíl od soupeře spoustu let v oblasti profesionálního sportu. V roce 2005 jej v prvním kole draftoval tým Phoenix Suns. Za desetiletou štaci prošel hned několika mužstvy. Zahrál si třeba i ve slavném Chicagu Bulls, jehož barvy momentálně hájí Tomáš Satoranský.

Třikrát se mu dokonce podařilo zvítězit při utkání hvězd ve smečařské soutěži. Triumfy si připsal v letech 2006, 2009 a 2010. Začal se ale plně koncentrovat na box, ve kterém se podle svých slov znovu našel. „Přináší mi to tolik vzpomínek. Když jsem byl mladší, s bráchou jsme pořád boxovali do pytle. Abychom znali základy a byli schopni se bránit,“ prozradil Robinson pro Boxing Scene. „Teď mám možnost ukázat, co ve mně je, když mám možnost a všechno je ve hře,“ dodal Američan.