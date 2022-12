Sivák: Pravidla určuju já. Za zápas až půl milionu. A co „fejková“ výzva?

Větší talent na bojové scéně byste hledali dlouho. Václav Sivák je zápasníkem doslova světové kvality a to taky dokazuje na každém turnaji, kam dorazí. V profesionálním ringu zatím nepoznal přemožitele. A stále se ozývají noví zájemci, kteří se s ním chtějí popasovat. Na turnaji RFA 7 v pražské hale Královka proti němu nastoupí Patrik Záděra. „Myslím si, že ve třetím kole bych to mohl skončit,“ říká rázně romský bijec svůj plán pro pokračování ve vítězné šňůře.

Mohlo by se zdát, že snad chvílemi mluví až moc suverénně. V případě Václava Siváka se však jedná o hrdost, na kterou má po ohromných výsledcích v ringu nárok. Navíc dokáže v každém svém zápase předvést výkon, který diváky baví. To určitě potvrdí i v sobotu na turnaji RFA 7.

Čeká vás další zápas v disciplíně K-1. Jak vnímáte Patrika Záděru jako soupeře?

„Je to kluk, co se toho nebojí… Respektive doufám, že se toho nebojí. A myslím si, že předvede slušný výkon, na který budu připravený.“

Když jsem se nedávno Záděry ptal, čím vás může překonat, odpověděl, že tvrdostí. Co vy na to?

„Myslím, že je to blbost. Protože on sám neví, co to je tvrdost. Jakou tvrdost myslí? Takovou, že bude mít neohroženou obranu? Nebo takovou, že bude mít větší bomby než já?“

Tipoval bych, že myslel větší bomby.

„Zažil jsem sparingy s Čingizem Allazovem (bývalý šampion K-1) a podobnými. A o nich můžu říkat, že mají bomby. A i ty jsem dokázal unést. Jak jejich ruce nebo nohy. Takže si nemyslím, že by měl větší bomby než třeba Čingiz.“

Kdybyste si měl tipnout, jaký bude mít váš souboj průběh nebo výsledek, jak by zněla vaše predikce?

„Ve třetím kole bych to mohl skončit.“

K-1 Sportovní disciplína, jež kombinuje techniky z Muay Thai, karate, taekwonda, savate, san shou, kickboxingu a mnoha dalších bojových umění.

Ještě připomenu váš poslední zápas s Vladimírem Lengálem. Oslavu vašeho vítězství přerušil mladý boxer Kelvin Soquessa, který vás ještě v ringu vyzval na souboj. Vy jste na to reagoval velmi podrážděně, což vám někteří vyčítali. Stále si za svou reakcí stojíte?

„Určitě. Měl to udělat úplně jinak. A hlavně mi vadily ty jeho oči a jeho mimika, jak se tvářil, když za mnou přišel. Sice říkal, že mi gratuluje… Měl za mnou ale přijít a říct mi to normálně do očí, podat mi alespoň po výkonu ruku. Nenatahovat se tam přede mnou. Kdyby se takhle nechoval, tak to zahraju jinak.“

Je pravdou, že o této výzvě váš manažer věděl předem a souhlasil s ní?

„I kdyby, co mu měl říct? Ne, nechoď tam, Vašek tě sní… Tohle mu říct nemohl,