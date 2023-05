Kníže dopřál Rytmusovi v ringu tvrdou školu. Ten ale odolával až do konce

Je proslulý svou tvrdostí. A to dokázal i ve svém vůbec prvním boxerském zápase. Pětačtyřicetiletý nestor mezi MMA bojovníky Petr Kníže předvedl v ringové bitvě s rapperem Patrikem Vrbovským, alias Rytmusem, že se geny skutečného válečníka promítnou v jakémkoliv bojovém sportu. Sotva hlavní zápas na Fight Night Challenge 4 začal, legendární „Monster“ rozjel mezi šestnácti provazy takový tlak, že udával tempo po celou dobu duelu. A byl to pořádný kvapík. Slavný muzikant však dokázal odolávat tvrdosti profesionálního bijce plná tři kola.

V červenci bude Petru Knížeti 46 let, Patrik Vrbovský už měl tolik svíček na dortu na začátku roku. Věkově jsou na tom tak prakticky stejně. Co se týká zápasových zkušeností, jsou od sebe vzdálení snad několik světelných let. Legenda MMA Monster sice ještě nikdy nenastupoval do boje podle pravidel boxu, ale to nebylo v sobotní bitvě na turnaji Fight Night Challenge znát.

Je až k nevíře, co bojovník s handicapem v podobě jen málo hybné pravé nohy dokázal v ringu předvést. Jako by na jakékoliv trable s nohou zapomněl. Ano, na jeho pohybu to bylo znát, ale ne na rychlosti a tlaku, který od první chvíle vytvářel. Rytmuse dokázal ve chvíli zahnat do rohu a tam mu, byť s velkými rukavicemi, zasazoval pořádné petardy.

Hlava, hlava, občas břicho… Monster trefoval rychlé, byť ne boxersky dokonalé údery. Pro bodové vítězství mu to ale s naprostým přehledem stačilo.

Každopádně je třeba ocenit odolnost a výdrž Vrbovského. Tempo tvrdého veterána nezvládal, přesto se občas pokusil trefit dobrý hák či zvedák. Kníže jako by o tom ale ani nevěděl a jel si dál svou hru.

Mimochodem ač Monster nikdy předtím v boxu nenastoupil, často měl dobrý postoj rohovníků ze staré zlaté éry. Rozhodně si ale nedělal moc starosti s obranou. Ruce dole, hlava vzhůru.

Kurz 15 na Rytmuse a 1,01 před začátkem třetího kola jasně dokazuje, o jak jednostrannou bitvu se jednalo. Došlo i na počítání Vrbovského ve třetím kole, nicméně vydržel v boji do poslední sekundy zápasu.

Hned poté, co byl Monster prohlášen jasným vítězem, objal se s Vrbovským, který mu skládal slova obdivu.

„Zdravím všechny, můžu vám říct jenom, že je to blázen. Páťa, na to, že to je amatérskej sportovec, tak je to magor. Hlavu má betonovou jako já, takže ustojí hustý pecky a prostě klobouk dolů před ním,“ pochválil Kníže Rytmuse.

„Takový tlak jsem ještě nezažil. Hlavně, když si to jako čtyřicetišestiletý rapper dám jako hlavní zápas, tak to samo o sobě je tlak,“ řekl po zápase Rytmus. „Ani jsem se na Monstera nepodíval, když jsme sem přišli. Protože podívat se na něj, je… Běžný smrtelník mi dá určitě zapravdu, že se mu roztřesou kolena a přijde velká pravda, velké zrcadlo, že tam prostě stojí tvrdý šampion, legenda. A nejednou mi dojde, že jdu do boje s ním. Gong! On vyběhne jak vlak a nonstop do mě sází strašné údery. Takže velká čest, že jsem mohl stát s takovou legendou v ringu. A velká čest, že jsem od něj dostal na kebuli petardy,“ dodal uznale Vrbovský, který si za tento souboj zaslouží jen respekt.