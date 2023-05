Sivák před turnajem RFA: Jsem novej Mayweather, víc než normální zápasníci

Že je skvělým bojovníkem, o tom není pochyb. Když Václav Sivák vstoupí do ringu, můžete si být jisti atraktivní podívanou. Velmi rychle dostane zápas do svého rytmu, a je to pořádný čardáš, který málokterý soupeř udýchá, natož, aby jej překonal. Proto si může dovolit i silné výroky typu: „Jsem novej Mayweather v Česku.“ Říká to ale i s nadsázkou sobě vlastní, protože kromě zápasení umí také bavit lidi, získat jejich pozornost a udržet zájem. Není se tak čemu divit, že se stal hlavním tahákem dnešního turnaje RFA v Havířově, kousek od rodných Vítkovic. Jeho soupeřem bude Ruslan Toktharov.