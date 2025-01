Boxer Fury potřetí končí. Ohlásil to krátce z auta a přidal divný odkaz

Odveta s Oleksandrem Usykem byla přeci jen posledním tangem britské boxerské ikony. Tyson Fury na sociálních sítích znenadání oznámil odchod do důchodu. Šestatřicetiletý boxer tak zároveň nepřímo popřel spekulace o zápase s Anthonym Joshuou. Více než dvoumetrový titán přezdívaný Gypsy King v profesionálním ringu posbíral nejprestižnější světové pásy WBC, WBO, IBO a IBF. „Byla to bomba, miloval jsem každou minutu a s tím i skončím,“ prohlásil.

Někdejší světový šampion Tyson Fury v pondělí oznámil konec kariéry. Šestatřicetiletý Brit se s profesionálním ringem loučí bezmála měsíc po porážce v odvetném klání se světovou jedničkou Oleksandrem Usykem.

Nad jeho prohlášením bude zřejmě ještě několik měsíců viset otazník. „Gypsy King“ dal totiž boxu sbohem už potřetí. Dříve tak učinil v letech 2013 a 2017, rovněž na sociálních sítích.

„Udělám to krátce a sladce. Rád bych oznámil, že z boxu odcházím do důchodu. Byla to bomba, miloval jsem každou minutu a s tím i skončím,“ uvedl Fury v krátkém videu na Instagramu. V něm mluvil z auta, tedy žádná galashow.

Pokud šestatřicetiletý boxer myslí třetí loučení vážně, britská scéna boxu přijde o největší derby historie. To měl Fury svést s bývalým světovým šampionem Anthonym Joshuou.

Boxer s obdivuhodnou sbírkou pásů WBC, WBO, IBO a IBF do videa zakomponoval podivuhodný vzkaz. „Dick Turpin nosil masku,“ pravil Fury, načež fanouškům požehnal a rozloučil se. Proč Brit odkázal na bájného banditu a lupiče koní z 18. století, zatím není jasné.