ONLINE: Sparta - Dukla 1:2. Senzační otočka na Letné! Domácím se zranil i Kadeřábek

Euforie Dukly po trefě Zlatana Šehoviče
Euforie Dukly po trefě Zlatana ŠehovičeZdroj: Pavel Mazáč (Sport)
Zápas Sparty s Duklou řídil Jan Beneš
Gól Sparty neplatil kvůli ofsajdu Veljka Birmančeviče
Sparťanská radost po trefě Emmanuela Uchenny
Radost fotbalistů Dukly po gólu Zlatana Šehoviče
Brankář Dukly Rihards Matrevics
Hráči Dukly se radují z vyrovnávacího gólu na Letné
Emmanuel Uchenna poslal Spartu do vedení
Sparta prahne po návratu na první místo v tabulce. Svěřenci dánského kouče Briana Priskeho hrají v 6. kole Chance Ligy proti Dukle. Ta chce navázat na skvělý výkon z minulého týdne, kdy porazila Plzeň 2:0. V základní sestavě Letenských chybí Lukáš Haraslín či Jan Kuchta, hrají Kevin-Prince Milla či John Mercado. Utkání startuje ve 20:00, po poločase překvapivě vedli hosté. ONLINE přenos sledujte na iSportu.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia642012:414
2Sparta541010:413
3Zlín64119:513
4Jablonec63307:312
5Plzeň632114:611
6Olomouc63124:310
7Karviná63038:79
8Liberec62138:97
9Bohemians52033:76
10Dukla51223:55
11Hr. Králové61237:105
12Slovácko61234:75
13Ostrava41124:44
14Ml. Boleslav511310:164
15Teplice51045:93
16Pardubice50145:141
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

