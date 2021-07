Konradovi vyšel čtvrtý únik. Teploty k 10 stupňům, na Tour čeká drsný kopec

Říká se, že se nic nemá vzdávat. Patrick Konrad se pod to po vítězství v 16. etapě může podepsat. Třikrát už to na letošní Tour de France zkoušel v úniku, pokaždé zaváhal a vítězství ukořistil někdo jiný. V úterý si ale řekl, že takto už ne. Rakouský mistr tak oslavil první velkou výhru. I hlavní favorité si v závěrečných kilometrech dali pořádně do těla. Oni se ke slovu dostanou v dalších dvou dnech, kdy je čekají velmi náročné etapy.

Druhý a sedmý. To byla zatím nejlepší umístění Patricka Konrada v etapách na letošní Tour de France. Tak dlouho bouchal na vrata, až se mu konečně otevřela. Poučen z předchozích nezdarů šel totiž devětadvacetiletý Rakušan do denního úniku se zcela jinou taktikou.

„Byl jsem už třikrát v úniku a vždy jsem čekal s útokem až na finále. A nikdy to nebylo dobré rozhodnutí, vždy někdo jiný zaútočil dřív. Tak jsem si konečně řekl, že musím já být tím, kdo půjde do ataku,“ popisoval po etapě vrchař stáje Bora-hansgrohe.

Právě tým byl tím důležitým faktorem, který ho k úspěchu dovedl. „Vítězství patří rodině a všem, kdo mi věřili, včetně mého týmu. Povzbuzovali mě, že na to mám nohy, talent a že to můžu dokázat. Přichází to v pravý moment. Navíc v dresu národního mistra, takže jsem opravdu hodně hrdý. Nemám pořádně slov, je to moje první vítězství ve World Tour,“ radoval se Konrad.

V úterní etapě opravdu na nic nečekal. Byl sice členem až druhé skupiny, ale víc než 70 kilometrů do cíle se sám vydal stíhat dvojici uprchlíků vepředu, kterou záhy dojel. A už 36 kilometrů do cílové pásky zkusil vlastní atak. A ten vyšel.

Měl tak alespoň klid na náročný sjezd z Col de Portet-d´Aspet, který byl na mokré vozovce strašákem pro celý peloton. V roce 1994 zde totiž přišel o život olympijský vítěz Fabio Casartelli. Nehezké vzpomínky na tento sjezd má Philippe Gilbert, který jej včera také absolvoval. V roce 2018 totiž v jedné ze zatáček přeletěl přes zítku do strže. Naštěstí poté, kdy mu pomohli vyškrábat se zpět na silnici, etapu dojel. Bylo to už ale se zlomeninami, kvůli kterým záhy odstoupil.

Tentokrát zde k ničemu podobnému nedošlo. Konrad sice měl lehčí potíže o kousek dál, ale se vším si poradil a mohl tak uhánět do cíle. Věděl, že náskok má pohodlný, přesto ho závěr trochu zneklidnil. „Viděl jsem ještě to stoupání do cíle a moc se mi do něj nechtělo,“ pousmál se. „Ale byl i čas trochu oslavit vítězství. Pak mě předjel sportovní ředitel, pogratuloval mi, a už jsem pocítil štěstí a mohl si ten moment užít,“ vyprávěl do televizní kamery.

Etapa byla náročnější podmínkami. Na startu v Andoře byly teploty pod 10 stupňů Celsia. Po velmi dlouhém sjezdu tak ještě před reálným startem dostali jezdci šanci zastavit a vyměnit pláštěnky a teplé oblečení za to, ve kterém absolvují zbytek etapy.

Ani ve středu nebudou teploty příliš vysoké, na startu v Muretu hlásí předpověď zataženo a 11 stupňů. V cíli na Col du Portet mohou závodníky zkropit přeháňky a teploty by měly být nad 15 stupňů. V samotném závěru ale nejspíš cyklisté počasí příliš řešit nebudou. Během etapy by se totiž měla rozhořet bitva o celkové pořadí. Tadej Pogačar ve žlutém dresu má sice pohodlný náskok, ale za ním je to hodně našlapané. Druhý Rigoberto Urán má před třetím Jonasem Vingegaardem k dobru jen 14 sekund, Richard Carapaz pak ztrácí na „bednu“ jedinou vteřinu. A také závodníci za ním nepřichází o naději.

17. etapa Tour de France 2021 • Foto A.S.O.

„Col du Portet je strašně těžký kopec, jede se do velké výšky, znovu nad dva tisíce metrů. Myslím, že je to vůbec jedeno z nejtěžších stoupání na Tour. Co se týče terénu, v Pyrenejích, na rozdíl od Alp, jsou menší silničky, je tam hrubozrnný asfalt, kde to nejede, je to velký rozdíl,“ soudí o závěrečném výjezdu sportovní ředitel týmu Israel Start-Up Nation René Andrle. Ne nadarmo ho pořadatelé označili jako stoupání mimořádné kategorie (HC).

Ve čtvrtek pak přijde další brutalita, kdy jsou na trase HC hned dvě, přičemž jedním je legendární Tourmalet, tentokrát ale ne cílovým.